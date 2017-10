Järjekordne Google Street View mõistatus: autot jälitab müstiline objekt

Nüüd on ilmnenud järjekordne kummastav näide, kuidas kaardiautot jälitas kummaline objekt. Hoolimata šokist keegi viga ei saanud, kuigi tegemist oli väga napi juhusega.

Sellelt koondvideolt on võimalik näha, kuidas kaardiauto sõidab mööda kõrbeteed, kui ühtäkki ilmub taevasse objekt, mis asub autot jälitama. Peagi saab selgeks, et tegu on lennukiga, mis maandub vaid meetrid autost eemal.

Seejärel on näha, kuidas lennuk on pargitud tee kõrvale, selle kõrval seisab mees ja lennuki sabale on kirjutatud «Save The Elephants» (tlk päästke elevandid).