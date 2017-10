Kiired ja ilusad võtavad mõõtu Gruusia talutöödes

Kui seiklussaate teises osas said Tanel Padar ja Ott Sepp otsustada päevaülesande, siis tänases osas on jäme ots Ago Andersoni ja Sepo Seemani ehk võistkonna «Ilusad» kätes. Juba varavalges ajavad nad oma konkurendid üles, et suunduda karjamaale mõõtu võtma talutöödes.

Esimeseks ülesandeks saab meestel lamba- ja kitsekarja aedikusse kokku ajamine, mida Sepo võrdleb tantsupeo juhtimisega. Ent sellega väljakutse ei lõpe, sest tõeline katsumus läheb lahti siis, kui «Kiired» ja «Ilusad» peavad tõestama, et suudavad loomi ka lüpsta. Kes suudab suurema koguse kätte saada, see ka peale jääb. Justkui oma nimele kohaselt saab tiim «Kiired» lüpsmisega tõesti kärmelt ühele poole. Ent kiirus pole võistluses määrav ja kuigi Sepo ja Ago jäävad hätta looma kinni püüdmisega, saadab neidki lõpuks edu.

Kes võistluses lõpuks peale jääb, näeb Kanal 2 ekraanil juba täna kell 21.30.

