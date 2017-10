Nõiduslik ja omamoodi kõhe video: selline on elu Põhja-Korea luksuslikus suusakuurordis

Selle aasta veebruaris lubati aga National Geographicu filmimeeskonnal selles salapärases riigis filmida ja lumelauaga sõita. Selleks pidid nad lendama kõigepealt Pekingisse ja sealt edasi Põhja-Koreasse. Saatejuht oli Jamie Barrow, kes on maailma kõige kiirem lumelaudur, ning filmi režissöör Jackson Kingsley.

Jamie juhatab meid läbi Pyongjangi ja seejärel luksuslikku suusakuurorti Masikryongis. Tuuri käigus pidid nad jätma suurte juhtide kujude jalamile austusavalduseks lilli ning ööbima eraldatud hotellis, kust neil polnud lubatud ilma järelvalveta lahkuda.

Ekskursioonide käigus püüdsid nad aru saada, milline on tegelikult Põhja-Korea igapäevane elu, kuid giidide valvsa silma all lubati neil videosse võtta vaid seda, mida giidid juhatasid. Uhkusega näidati Korea sõjas võidetud Ameerika sõjavarustust, eriti uhked olid nad aga spioonilaeva USS Pueblo tabamise üle, mis 1968. aastal ameeriklastelt sõja käigus ära võeti. Kummastav on võttegrupile ka see, et kõik tundus väga lavastatud, tänavad olid tühjad, muuseume külastasid nad üksinda.

Lõpuks jõuti suusakuurorti, kus neid esimest korda ilma giidideta välja lubati. Kui kohalikud kuurordist räägivad, kiidavad nad Kim Jong-Uni taevani, et too neile sellise suurt rõõmu toova fantastilise ehitise lõi ja rahvale kasutuseks andis. Lumelauanõlvad on Barrow' sõnul hingematvalt kaunid, kuid mis peamine, inimtühjad. «On kohti, mida me ei suuda kunagi lõpuni mõista,» ütleb Barrow lühifilmi lõpetuseks. «Ja me saame teile näidata vaid seda, mida näidati meile – väikest osa väga suurest pildist.»

Vaata oma silmaga, kuidas näeb välja Põhja-Korea suusakuurort!

NB! Film on inglise keeles.