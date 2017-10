Viis riiki, kust võib leida «nooruse allika»

BBC reastas riigid, kus elatakse kõige kauem ning tõi ka välja sealse pikaealisuse põhjuse.

Jaapan

Keskmine eluiga on 83 aastat. Okinawat kutsutakse surematute maaks ning seal piirkonnas on pikalt ka «surematust» uuritud. On leitud, et tõenäoliselt on üks põhjus dieedis, mis sisaldab rohkelt tofut, maguskartulit ja pisut kala. Seeniorid on kogukonnas aktiivsed ning elavad lõbusat seltsielu, mistõttu on neil ka madalam stressitase.

Hispaania

Vahemeredieet, kus on külluslikult oliiviõli, köögivilju ja veini, on põhjus, miks hispaanlased nii kaua (82,8 eluaastat) elavad. Aga on veel üks saladus: siesta. Kohalikud ise usuvad, et kuna neil on pikk lõunapaus, saavad nad tõeliselt puhata ja kosuda ning tervislikult toituda, mitte ei pea sööki kugistama.

Singapur

Riigis on suurepärane ravi- ja tervishoiupoliitika ning singapurlaste keskmine eluiga on 83,1 eluaastat. Eluikka panustab lisaks heale riigipoolsele toele ja ennetustööle ligipääs terviseradadele ja jõusaalidele ning pahed on selles riigis lihtsalt palju kallimad, kuna sigaretid ja alkohol on kõvasti maksustatud.

Šveits

Šveitsi mehed elavad 81 aasta vanuseks, mis on kauem kui kuskil mujal maailmas. Ühena Euroopa jõukamatest riikidest on seal kõrgekvaliteediline tervishoiusüsteem, tugev personaalne turvatase ning samuti näitavad uuringud, et põhjus võib olla ka rohkes juustu- ja piimatoodete tarbimises.

Lõuna-Korea

Esimene riik, kus jõutakse õige pea eeldatava elueani, milleks on rekordiline 90 eluaastat. Põhjusteks on tugev ja jõuliselt arenev majandus, hea ligipääs tervishoiule ning madalam vererõhk kui lääneriikides. Samuti söövad selle riigi elanikud rikkalikult fermenteeritud toite, mis on väiksema kolesteroolisisaldusega, tugevdavad immuunsüsteemi ja takistavad vähkkasvajate arengut. Mööda ei saa ka budistlikust maailmavaatest.