Riik pildis: kümme kohta, mida Türgis kindlasti külastada

Kapadookia

Kapadookia näeb välja nii ebamaine, et võiks vabalt olla haldjate või härjapõlvlaste koduks. Kapadookia pinnavormid meenutavad korstnaid ja koonuseid, mille on tekitanud iidsed vulkaanipursked ja erosioon. Selle paiga muudab veel eriti eriliseks see, et aastatuhandete jooksul on inimesed uuristanud nende kummaliste pinnavormide sisse maju, kirikuid ja maa-aluseid linnu.

Ephesus

Ephesuse antiiklinn on üks paremini säilinud omataolisi terves maailmas. Esimesel sajandil eKr oli Ephesus üks suurimaid linnu Rooma Impeeriumis mistõttu on see paik ka üheks seitsmest maailmaimest.

Istanbul

Istanbul on olnud nii Osmani impeeriumi kui ka Konstantinoopoli nime all Bütsantsi pealinnaks, mistõttu on see kaunis linn tulvil ajalugu, väärikaid hooneid ning kauneid vaateid Bosporuse väinale. Istanbul on ainus linn maailmas, mis asub kahe kontinendi, Euroopa ja Aasia, vahel.

Pamukkale

Pamukkale, mis tähendab türgi keeles puuvilla lossi, on üks riigi kuulsamaid loodusimesid. Pamukkale on niisiis lumivalge lubjakivimist moodustunud looduslik trepp, kus voolab soe ja tervistav allikavesi.

Nemruti mägi

Türgi idaosas asuval Nemruti mäel on hiiglaslikud vanade jumalate peakujud, mis valvavad iidset hauapaika. Kõige maagilisem aeg kujude külastamiseks on päikesetõus, kui hommikupäike langeb hiiglaslike kivipeade peale.

Ölüdeniz

Imeline türkiissinine vesi, lopsakas roheline mets, kaljud, valge rannaliiv. Selles paigas on kõik, mida ühelt paradiisirannalt oskaks oodata. Ölüdenize mäed on ka üheks parimaks paigaks paraplaaniga lendamiseks.

Topkapı palee Istanbulis

See Osmani impeeriumi aegne palee pakub lisaks silmailule suurepärast ülevaadet kuulsate türgi sultanite eluolust.

Rumkale

Rumkale on iidne kindlus, mis asub keset kuulsat Eufrati jõge. Kindlus ise polegi niivõrd eriline, kui sellele avanev vaade kauni sinakasrohelise veega jõelt. Kindluse ligidale saamiseks on jõekaldal palju paate, kes viivad turiste nii kindluse, vee alla vajunud linna, kui ka kohaliku kalarestorani juurde.

Sanliurfa

Sanliurfa on püha linn, kus nii moslemid kui kristlased usuvad Aabrahami sündinud olevat. Selles linnas seguneb türgi, araabia ja kurdide kultuur ja arhitektuur. Samuti on Sanliurfa üks väheseid kohti Türgis, kus saab kogeda tõeliselt idamaist atmosfääri.

Bodrum

Bodrum on populaarne puhkuse veetmise linn, mis võlub oma kreekapäraste valgete madalate majade, kauni lahe, mägede ja kindlusega. Bodrumis asus kunagi ka Halikarnassose mausoleum, mis oli üks seitsmest maailmaimest.