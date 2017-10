Sügisvaheaeg Jurmalas!

/ Jurmala

Katsed kuiva jää ja vedela lämmastikuga. 28.oktoobrist alates võib Korso galerii 1. korrusel kella 12:00-18:00 jälgida katseid, mida demonstreerivad teadus- ja koolituskeskuse Zili brīnumi töötajad. Samas toimub ka taluturg ja kell 20:00 on restoranis Roof B-B-Q kontsert.

Tasuta Lasteklubi külastus. Rõõmustage lapsi sügisvaheajal ja koguge energiat talveperioodiks! Kui vanemad on SPA protseduuril ajavahemikus 23.-27.oktoobrini, saavad lapsed tasuta külastada hotelli SemaraH Hotel Lielupe lasteklubi aadressil Bulduru prospekt 64/68, 23., 25. ja 27. oktoobril kell 11.00 - 11:45 toimuvad ergutavad sügisesed tegevused looduslike materjalidega, 24., 26. ja 28.oktoobril kell 11.00 - 11.45 treeningud loodushäälte saatel füsioterapeudi juhendamisel. Üksnes sügisvaheajal on kuni 13-aastastele lastele immuunsust tõstvad haloteraapia seansid erihinnaga!

Sügise SPA rituaalid lastele. Hotel Jūrmala SPA aadressil Jomas 47/49 pakub lastele vanuses 4-14 võimalust nautida SPA programme, näiteks “Laste vaheaeg SPAs”, mis sisaldab Bubble gum massaaži, Glitter tattoo ja dekoratiivkivikesega juukseehet ning hapnikukokteili, SPA programm “Õun” sisaldab pärlivanni õunasoolaga, keha koorimist õunalõhnalise koorimiskreemiga, lõõgastavat massaaži õunakreemiga ja teed ning tervislikke suupisteid.

Hiline hommikueine kui suurepärane päeva algus. Rahulik koolivaheaja hommik sobib ideaalselt mitte ainult jalutuskäiguks mere rannal vaid ka hilisteks hommikueineteks (brunch). Jurmalas on see pakkumine viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutunud ja Jurmala elanikud ning linna külalised võivad nautida peent buffet-hommikusööki või traditsioonilisi hommikueineid.

Looduspargid ja terviserajad. Jurmala ilu on kõige parem märgata Jurmala loodusparkides jalutades. Kemeri rahvuspargis näed looduslikku sanglepa lodumetsa, võid liikuda laudteedel läbi Kemeri Suursoo ning jõuad veelindude meelispaigaks oleva Sloka järve äärde, kuhu viib läbi erinevat tüüpi metsade kulgev loodusrada. Linna idaosas on Ragakapa looduspark, mis on loodud männimetsaga kaetud vanade luidete ja ranniku loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks. Ragakapa looduspargi matkaraja juurest leiad infot sealse looduse mitmekesisuse ning Ragakapa maastiku erilise kujunemisloo kohta. Infot on ka taimestiku, loodusliku männimetsa kujunemise ja metsas leiduvate putukate kohta.

Rõõm mängimisest ja rulluisutamisest Dzintari parkmetsas. Dzintari parkmets Jurmalas on suurepärane koht aktiivse puhkuse armastajatele ja neile, kes eelistavad rahulikke jalutuskäike hingates männimetsa aroomist küllastunud õhku. Parkmets asub päris Jurmala keskel ja selle kõige väärtuslikumateks aareteks on 200-aastane männik ja kaitsealused biotoobid, mis on kuni tänaseni säilinud puutumatuna. Parkmets on paradiis ka rulluisutajatele ja rulatajatele, kuna seda läbib rulluisurada ja parkmetsa lääneosas on skatepark. Aktiivse sportimise järel on alati võimalus ronida Dzintari vaatetorni, mille kõrgus on 33,5 meetrit ja kus on eriti suur vaateplatvorm ning kogu torni ulatuses on kokku 12 platvormi, millelt avanevad vaated igas suunas. Tule ja naudi vaadet merele ja Jurmalale ülalt.

Muinasjutt muuseumis! Jurmala linnamuuseumi näitusel “Laps kuurordis” võid tutvuda lastele mõeldud meelelahutuste ja tegevustega kuurordis 19.sajandist kaasajani. Näitusel ei pea piirduma ainult erinevate mängude ja mänguasjade, rõivaste ja rannavarustuse vaatamisega, vaid saab kogeda ranna atmosfääri ja ehitada liivalosse. 23.oktoobril kell 15:00 toimuvad muuseumis tasuta üritused – liivamängud lastele ja muinasjutu töötuba. Eelregistreerimine numbril +371 29331883.

Päev Aspazijal külas. Peredel on huvitav vaadata interaktiivset näitust “Аspazija pöördub tagasi Dubultisse”. Näitus koosneb üheksast elemendist, mille hulgas on kolm virtuaalset kujundit hologrammi vormis – Aspazija ja kaks kassi, kes poevad osavalt peitu. Uue põlvkonna seadmete abil on interaktiivseks muudetud ka Aspazija maja külalistetoa laud, kus külastajate käsutuses on kuus interaktiivset mängu, mis on seotud poetessi elu ja loominguga.

Kunagi oli Jurmalas ... Jurmala vabaõhumuuseumis on Läti suurim köiepunujate tööriistade ja materjalide kollektsioon. Kollektsioonis on 49 meremehesõlme ning erinevate köite ja nööride näidised. Koolilapsed saavad muuseumis vaadata ka ankrute ja kalapaatide kollektsiooni, tutvuda vanaaegse kaluritalu ja selle hoonetega –elumaja, küün, vankrikuur, võrgukuur, kalasuitsutuskoda, saun ja muud huvitavad ehitised.

Rohkem infot puhkuse võimaluste kohta Jurmalas leiad www.visitjurmala.lv