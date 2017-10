Edaspidi toob Prantsusmaal see levinud tegevus tänaval kaasa rahatrahvi

Pühapäeval ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron intervjuus, et ta mitte ainult ei võta Weinsteinilt ära prestiižset Legion D'Honneur auhinda, vaid et ka valitsus teeb konkreetseid samme, et paremini seksuaalset vägivalda seadustesse kirjutada.

Järgmisel päeval teatas Prantsusmaa võrdõiguslikkusminister Marlène Schiappa, et töös on seadus, mille kohaselt määratakse edaspidi tänaval naiste tülitamise eest kopsakad trahvid, kirjutab news.com.au. «Mõte on selles, et ühiskond peab defineerima, mis on aktsepteeritav ja mis mitte,» ütles minister.

Eelnõu tuleb parlamendis hääletamisele järgmisel aastal ning on Schiappa sõnul väga vajalik, sest praegu ei kaitse ükski seadus naisi tänaval tülitamise eest. Kui temalt küsiti, mida täpselt tänaval tülitamine tähendab, tõi ta näiteks naise, keda jälitas mees mitu tänavavahet ning küsis temalt 17 korda telefoninumbrit. «Me teame väga hästi, millal saabub hetk, kui me tunneme end tänaval hirmutatu ja ahistatuna,» lisas ta.

Tänaval ahistamine ja catcalling ehk naistele ebasündsate «meelituste» hõikumine on juba mitmetes riikides, näiteks Belgias, Portugalis, Argentinas ja Uus-Meremaal. Mõnedes kohtades on aga asi veelgi kaugemale viidud. Näiteks ühes Ida-Šveitsi linna baarides ja ööklubides võeti kasutusele koodfraas «On Luisa siin?», millega saavad naised rahvarikkas kohas märku anda, et tunnevad end ebaturvaliselt. Inglismaal Linconshire'is aga on soovitatud naistel minna baaritöötaja juurde ja küsida Angela kohta, mis annab töötajatele märku, et naine vajab abi.