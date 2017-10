Mürareostus: millised reeglid kehtivad Tallinna lennujaamas liiklevatele lennukitele?

Maailma lennunduses on mürareostus kujunemas sedavõrd suureks probleemiks, et müraga võitlemise eesmärgil kohustab Ameerika Ühendriikide lennuadministratsioon (FAA) uuest aastast riigi lennukitootjaid nagu Boeing, Adam Aircraft, Cessna ja paljusid teisi vähendama uute lennukite mürataset seitsme detsibelli võrra.

Eesti riigis küll ühtegi lennukitootjat, kellele piiranguid seada pole, kuid sellegipoolest kehtivad kesklinna lähistel Tallinna lennujaamas liiklevatele lennukitele kindlad mürapiirangud.

Kuidas vähendatakse lennukite müra?

Lennuameti esindaja Kea Toi sõnul on Tallinna lennuväljalt väljuvatele õhusõidukitele kehtestatud müravastased protseduurid, millega on kirjeldatud stardivõimsus, tagatiibade asend ning tõusulennu kiirus. Need määravad ära tõusu kuni kõrguseni 915 meetrit maapinnast.

Kuna pöördel tekitab lennuk tunduvalt suuremat müra kui otse lennates, on kehtestatud minimaalne esimese pöörde kõrgus teatud protseduuride puhul.

Muuhulgas sõltub kostuva müra tajutavus tuule suunast ja kiirusest, kuna õhusõidukid maanduvad ja stardivad vastutuult. Võimaluse korral öisel ajal Tallinna linna kohal lähenemisi ja väljumisi välditakse. Õhusõidukite mürataset mõjutavad ka valitsevad ilmastikutingimused (õhutemperatuur, õhurõhk, tuule suund ja kiirus) ning seega on müra suurem ebasoodsate ilmastikutingimuste kokkulangemisel.

Vajalik mürasertifikaat

Tallinna lennujaamas tohivad liigelda vaid need lennukid, millele Lennuamet on väljastatud mürasertifikaadi, mis kinnitab õhusõiduki vastavust Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) poolt kehtestatud keskkonnakõlblikkuse standarditele ja nõuetele.

AS Tallinna Lennujaam on paigaldanud kaks statsionaarset müraseadet (raja mõlemasse otsa üks), mis mõõdavad mürataset ööpäevaringselt ja vastavad spetsialistid teostavad perioodiliselt andmete analüüsi. Lennukimüra ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada päeval 85 detsibelli (sama tugev heli, mis tekib blenderiga smuutit valmistades) ja öösel 75 detsibelli (uuema tolmuimeja tugevusega heli).

Lisaks tasub teada, et Tallinna linna kohal võib õhusõidukit käitada mitte madalamal kui 300 meetrit välja arvatud juhul, kui see on vajalik stardiks või maandumiseks või kui selleks on antud lennundusseaduse § 51 kohane ühekordne luba.