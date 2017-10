Video Läänemerel tormi trotsivast MS Romantikast kogub internetis hoogu

Video on filmitud öösel ning Youtube’i üles laaditud jaanuaris. Praegu on video jõudnud juba mitmesse teise kanalisse ning elab oma elu, kuna kõrged lained ja suur tuul on halvaendelised ja tekitavad vaatajas kindlasti natuke hirmugi.

Ühel eriti ohtlikul hetkel astub filmi üles võtnud inimene korraks tagasi turvalisusesse.

Läti ajakiri Baltic Crouse kommenteerib, et toonane torm oli nii tugev, et murdis praamlaeva radari antenni ning kinnitasid, et Romantikal Stockholm-Riia liinil sõitnud inimestele ei kujutanud 12. jaanuari torm hetkekski tõelist ohtu.