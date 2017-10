Galerii: toornaftateraapia või hapnikukamber ehk kuidas lõõgastutakse nõukogudeaegsetes sanatooriumites

Nõukogudeaegsed sanatooriumid olid osa nõukogudeaja utoopiast. Nimelt peeti läänelikku puhkust inimest kahjustavaks ning moraalselt allakäinuks, mistõttu loodi sanatooriumid, mille eesmärgiks oli inimesi tugevdada ja tervistada.

Sanatooriumites olid tööl mitmed terviseeksperdid, kes jälgisid külastajaid terve nende puhkuse vältel ning seisid hea selle eest, et inimene naaseks kommunistlikult kasulikule tööle värskelt ja uue energiaga. Mitmed sanatooriumid said kuulsaks just oma eriliste hoolitsuste poolest, mis meelitasid inimesi kokku igast Nõukogude Liidu nurgast.

Sel aastal kirjastuse FUEL välja antud Maryam Omidi raamat «Puhkus Nõukogude sanatooriumites» (inglise keeles «Holidays in Soviet Sanatoriums») annab põhjaliku ülevaate endistes nõukogude riikides olevatest sanatooriumitest koos rikkaliku pildimaterjaliga.

Maryam Omidi raamat «Puhkus Nõukogude Sanatooriumites» / FUEL kirjastus

Tee kaasa see reis nõukogude nostalgiamaale!