Kanada reisiportaal valis Tallinna lennujaama Euroopa parimate hulka

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout on reisijatele positiivse tagasiside eest ülimalt tänulik. «Lennujaamal on selja taga erakordne aasta nii ehitustegevuse kui ka eesistumisest tingitud ümberkorralduste poolest, kuid sellele vaatamata on Tallinna lennujaama pühendunud meeskond suutnud pakkuda reisijatele positiivseid üllatusi, mis meid taas kord maailma mõnusaimate lennujaamade nimekirja tippu on viinud,» märkis Mürk-Dubout.

Portaalile laekunud tagasiside põhjal hindavad reisijad eelkõige just Tallinna lennujaama kodusust ja leidlikkust. Euroopa lennujaamade arvestuses kogus Tallinna lennujaam enim reisijate kommentaare, kus toodi muu hulgas positiivselt esile omanäolisi julgestusteadaandeid, Eestit tutvustavaid väravaid ning võimalust teha ise endale võileib pärast viimase lennu maandumist ja kohvikute sulgemist. Portaali kokkuvõtte kohaselt on reisijatel lendu oodates tunne, nagu viibiksid nad lennujaama asemel koduses elutoas.

Sleeping in Airports on alates 1996. aastast tegutsev reisiportaal, mis kogub reisijate tagasisidet lennujaamade kohta üle maailma.