Rahumeelsete riikide edetabel, kuhu Eestil veel asja pole

Indeksi puhul võetakse arvesse kolme faktorit: ühiskonna üldist turvataset, sise- ja väliskonfliktide ulatust ja demilitariseeritust.

Telegraph toob ära 15 kõige rahumeelsemat riiki.

15. Ungari

14. Norra

13. Butaan

12. Austraalia

11. Jaapan

10. Iirimaa

9. Šveits

8. Kanada

7. Sloveenia

6. Tšehhi

5. Taani

4. Austria

3. Portugal

2. Uus-Meremaa

1. Island

Seejuures esikohta on hoidnud see riik viimased kümme aastat, Eesti aga ei ole esikümne lähedalgi, vaid jääb 36. kohale (163 hinnatud riigist). Meile antud hinded on järgmised: 1,5/5 demilitariseerituse osas, 2/5 ühiskonna turvalisuse osas ja 1,4/5 sise- ja väliskonfliktide osas. Islandi samad näitajad olid vastavalt 1, 1,2 ja 1. Meile teevad ära ka Läti, kes on 32. kohal (näitajad vastavalt 1,4, 2 ja 1,4) ja Soome (näitajad vastavalt 2, 1,5 ja 1,2).

Lähemalt vaadates saab ka selgeks, mis on kõige nõrgemad kohad meie ühiskonnas, mis Eestist just üleliia rahumeelset riiki ei tee – välja on toodud näiteks liiga palju vangistatud inimesi 100 000 elaniku kohta, tõenäosus vägivaldseteks meeleavaldusteks, kuritegevuse levik, suhted välisnaabritega. Samas on positiivne see, et viimased kaks aastat oleme me hoidnud sama kohta, aastal 2015 oli meie positsioon selles nimekirjas 39, seega teeme väikseid, kuid olulisi edusamme.