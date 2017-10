Teletornis saab alates detsembrist taas einestada

Menüüd hakkavad vaheldusrikkuse pakkumiseks koostama külalispeakokad. Esimese talvise ja ka kevadise menüü autoriks on Pärnu restorani Piparmünt peakokk Vladimir Upeniek, kes on varasemalt töötanud peakokana Meresuu SPAs, Vihula mõisas, Kõue mõisas ning pärjatud tiitliga Aasta kokk 2012.

Restorani juhataja Küllike Tammelaane sõnul on taasavatava restorani eesmärk olla eelkõige peresõbralik toitlustusasutus, mis täiendaks Teletorni külastust meeldiva toidu- ja teeninduselamuse näol. „Akendest avaneb imeilus vaade, sarnased elamused peegelduvad ka taldrikul – meri, mets, värvid ja ilmakaared. Teeninduses soovime rõhku panna peresõbralikkusele, sisekujunduses teha kummarduse Teletorni kohviku algusaastatele.“

Teletorni juhataja Jüri Kriisemann loodab, et hea eestimaise toidu pakkumine koos meeldiva teenindusega meelitab veelgi rohkem inimesi teletorni külastama.

Tallinna Teletorn on ringhäälingu saadete edastamiseks ehitatud hoone, mis on Eesti kõrgeim ehitis – torni kõrgus on 314 meetrit. Rekonstrueeritud Teletorn taasavati külastajatele 4. aprillil 2012. Tallinna Teletorn on Maailma Kõrgete Tornide Föderatsiooni (WFTG) liige, kuhu kuuluvad maailma kõige kõrgemad ehitised.