Eestlased armastavad kohalikku spaad rohkem kui Egiptust

Hulludel päevadel kaubelnud Estraveli sõnul ületasid spaa pakettide ostud kõik muud pakkumised. Kusjuures eriti populaarsed olid Laulasmaa Spa, Arensburg Boutique Hotel & Spa, Estonia Resort Hotel & Spa ning Hedon Spa. Võrdluseks oli ka Osturallil osalenud Wris ja Go Traveli reisibüroode suurimaks hitiks pigem lühike nädalavahetus kodumaises spaas, kui mõni eksootiline reis kaugele.

Hulludel päevadel osteti ka lennupileteid pigem lähedale. Populaarseimad sihtkohad olid näiteks Riia, Vilnius, Stockholm, Oslo ja Berliin.

Päikesereiside kategoorias oli tugevalt ülekaalukas Egiptuse reis. Egiptus oli koguni nii populaarne, et Estraveli sõnul osteti sinna pea sama palju pakette, kui kõikidesse teistesse päikesereisi sihtkohtadesse kokku. Sarnane olukord oli GoTraveli ja Wris reisibüroode sõnul Osturallil.

Paraku ei tähenda Egiptuse suur populaarsus veel ohutust. Välisministeerium soovitab endiselt Egiptusesse reisi vältida, mida ideaalset hinna ja kvaliteedi suhet otsivad eestlased on valmis ignoreerima.

Hoiatus välisministeeriumi lehelt:

Välisministeerium soovitab võimalusel vältida Egiptusesse reisimist. Täielikult tuleks vältida reisimist Põhja-Siinaile ning kõikidele kõrbealadele Niilusest läänes. Linnades, s.h. Kairos, säilitada külastamisel ettevaatlikkus, eriti massimeeleavalduste ja –kogunemiste korral ning neist eemale hoida, s.h. vältida kogunemisi kirikutes ja mošeedes ning nende läheduses. Reise kuurortidest välja teha ainult turvatud konvoides. Võimalike terrorirünnakute sihtmärgiks on eeskätt Egiptuse julgeolekujõud, eriti politseijaoskonnad ja politsei ning sõjaväe kontrollpunktid. On esinenud üksikuid rünnakuid ka turistide vastu, seetõttu tuleks kuurortides olla tähelepanelik ning ettevaatlik. Kohapeal juhinduge kohalike ametivõimude juhistest. Pärast terrorirünnakuid kahe kiriku vastu Tantas ja Aleksandrias 9. aprillil 2017 on Egiptuse valitsus kehtestanud eriolukorra 12. jaanuarini 2018, millega on suurendatud julgeolekujõudude volitused ning võetud kasutusele täiendavad julgeolekumeetmed.