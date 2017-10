Nendes randades on liiv rohelist värvi

Nendes randades on rohelised liivaterad, mis sisaldavad mineraali nimega oliviin, mis muudab rannaääred kaunilt roheliseks, vahendab travel and leisure. Kui valgetest liivarandadest väsid, tasub üles otsida need põnevad rohelised liivarannad.

Papakolea rand Hawaiil

Papakolea rand / Design Pics Inc / Alamy/ Vida Press

Hawaii Big Islandil asub lõunapunkti (South Point) lähedal Papakolea rand. See roheline rand asub kaunis lahes, mis tekkis vulkaanilise tegevuse tõttu 49 000 aastat tagasi. Sellesse imelisse randa pääseb vaid järsust mäest alla matkates, kuid võhmale võttev retk on seda väärt.

Rohelise liiva lähivõte Papakolea rannas / Siim Sepp / Alamy/ Vida Press

Matkalist tervitab eri rohelistes toonides rannaliiv, mis on peaaegu puhas oliviin. Sedavõrd rohke oliviin sattus siia iidse vulkaanipurske tagajärjel Puu Mahanalt.

Talofofo rand Guamis

Guami rannad / Emmanuel Lacoste / Alamy/ Vida Press

Vaikse ookeani saarel Guamis leiab samuti oliviini poolt põhjustatud rohekaid liivarandu. Kuid siin ei ole roheline värv niivõrd märgatav. Talofofo rannas on liiva rohelist tooni näha vaid selge päikselise ilmaga, kusjuures roheline liiv kipub kogunema pigem tumedamatele ja mudasematele aladele. Talofofo rand on samuti Guami saare parim surfipaik.

Punta Cormorant Ecuadoris

Punta Cormorant / Travelpix / Alamy/ Vida Press

Galapagose saared on ühed maailma kõige erilisemad ja isoleeritumad paigad. Saared ise on vulkaanilise tekkega ning neil elab mitmeid terves maailmas ainulaadseid loomaliike. Floreana saarel Punta Cormorantis on rohelise liivaga rand, mille oliviini liivaterad pärinevad lähedalasuvate vulkaanide laavast. Rand on lisaks oma liivadele tuntud ka merikilpkondade poolest.

Hornindalsvatnet Norras

/ villorejo / Alamy/ Vida Press

Euroopa rohelisimad liivad asuvad jahedas Norras. Fjordi järve Hornindalsvatneti rannad on looduslikult rohelised. Järv ja rohelised liivad tekkisid tuhandeid aastaid tagasi liustiku liikumisega, mis jättis endast maha hulga rohelisi mineraale.