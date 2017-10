Reisil toidumürgitust teeselnud paarike peab reisikorraldajale 56 000 eurot trahvi maksma

Nimelt jagasid Briton ja Roberts oma puhkusest mõnusaid pilte ja uhkustasid, et nende reis oli olnud «täis päikest, naeru ja rõõmu,» mis sai tõestuseks, et toidumürgitust perekond siiski ei põdenud, vahendas The Sun.

Paarike soovis lihtsat raha teenida, kuid langesid omaenda seatud lõksu. Thomas Cook kaebas nad laimu eest kohtusse ning võitis. Kui paarile loeti reedel kohtus nende karistus ette, olid mõlemad šokis ning Briton valas korralikult pisaraid.

Süüdistatute sõnul tekkis neil idee firma arvelt raha teenida sõpradega baaris vesteldes.

Paarile osaks langenud karistus on suurepäraseks näiteks karmidest reeglitest, mis kehtivad Suurbritannias valesüüdistustele ning kindlustuspettustele.