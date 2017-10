Tahad elada palavas «Eestis» kus aastaringi paistab päike? Koli Texasesse!

Eesti nimelisest linnaosast võib leida nii Tallinna, Keila, Jõgeva, Peipsi järve, Viljandi, Elva metsa kui ka Kärdla nimelisi tänavaid. Paraku on tänavate nimistusse sattunud ka kirjavead, kuid see ei tohiks üht eestihuvilist heidutada. Näiteks on Vormsi asemel San Antonios hoopis Vormis, Paide asemel Padie ning Lahemaa asemel Laheema.

/ Kuvatõmmis/Google Street View

Eesti nimeline elamurajoon rajati San Antoniosse 2008. aastal ning sai ka siin palju meediakaja. Kuulduste põhjal siin eestlasi ei ela ning piirkonna nimevalik tulenes lihtsalt elamurajooni projekti inseneri tuttava jutustustest kauni Eesti riigi kohta.

/ Kuvatõmmis/Google Street View

San Antonio asub Texase osariigi lõunaosas, kus aasta keskmine õhutemperatuur on 20 kraadi. See tähendab, et eestlastel on ainulaadne võimalus elada tõeliselt soojas ja päikselises «Eestis.» San Antonios elab poolteist miljonit elanikku ning tänu oma suurele mehhiklaste osakaalule pakub linn põnevat segu nii mehhiko kui ka texase kultuurist.