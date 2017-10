Orkaanihirmus Iirimaa: Dublini lennujaamas juba 125 lendu tühistatud

Kõik Iirimaa lennujaamad soovitavad reisijatel enne lennujaama poole teele asumist kontrollida kõige hiljutisemaid teateid lendude tühistamiste kohta. Nii Dublini, Shannoni kui ka Corki lennujaamas on mitmed lennud juba tühistatud ning lendude ärajäämise arv suure tõenäosusega on vaid tõusuteel. Kui oled täna samuti lendamas läbi mõne Iirimaa lennujaama, hoia lennujaamade teadetel silm peal.

Vaata erinevate lennujaamade teadaandeid reisijatele:

Flights currently operating normally, but up to 125 flights have been cancelled this PM due to storm #Ophelia http ://ow.ly/py2y30fTJgA — Dublin Airport (@DublinAirport) October 16, 2017

Many flights cancelled @CorkAirport Please check flight status with your airline in advance of travel today #StormOphelia pic.twitter.com/tOgrzNlBIl — Cork Airport (@CorkAirport) October 16, 2017