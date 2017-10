Vähim külastatud Euroopa riik üllatab lummava iluga

San Marinot külastas eelmisel aastal ainult 60 000 inimest, mis teeb sellest külastajate koguarvu poolest Euroopa vähim külastatud riigi, vahendab news.com.au. Vähim külastatud riik Euroopas per capita on Moldova.

Paljud inimesed pole San Marino olemasolust isegi teadlikud, mistõttu väärib see pisike mikroriik lähemat tutvustust.

San Marino on väike 61,2 km² pindalaga riik, mis asetseb Itaalia sees ning on lähedal Aadria mere rannikule. Põhjuseid seda maalilist mägist väikeriiki külastada on palju, kuid siin on välja toodud neist kuus.

Ilu

San Marino ei jää oma kaunite roheliste küngaste, sinise taeva ja kuninglike mägedega kuidagi alla Toscanale. Kui lähed tavalistest turistiradadest kõrvale matkama, võid leida end ka mitmest veinikeldrist.

Looduse ilu kõrvale jättes on ka riigi pealinn San Marino arhitektuuriliselt kaunis. Selles on nii ajaloolisi hooneid kui ka kujusid ja skulptuure.

Ajalugu

Kuigi selles riigis on kõige vähem külastajaid, on San Marino ajalugu üks rikkalikumaid. San Marino on maailma vanim ellu jäänud suveräänne riik ning ka vanim vabariik (praegune vabariik on loodud 310 pKr). Ajaloo hõngu on selles riigis tunda igal sammul, mida tuletavad meelde ka paljud keskajast säilinud hooned.

Iidsed kindlused

Kui ajaloost rääkida, siis San Marinos on ühed vanimad ja kaunimad kindlused. Näiteks Castello della Guaita torn, mis on ehitatud 11. sajandil Monte Titanole on isegi San Marino lipul. Castello della Guaita oli mõnda aega kasutuses vanglana ning on praegu külastajatele avatud aasta läbi.

Vaated

Palju mäetippe tähendab ka palju kauneid vaateid. Vaieldamatult pakuvad San Marino mäed ühtesid parimaid vaateid terves Euroopas. 700 meetri kõrgusest Monte Titano tipust avaneb imeline panoraam vaade rohelistele küngastele, oranžidele terrakota katustele ning merele.

Passitempel

Kui oled üks nendest, kes rõõmustab võimaluse eest oma passi tempel saada, siis San Marino on sinu koht. San Marino tempel on eriline, kuna see riik on üks maailma viiest pisemast riigist. Tempel maksab viis eurot ning selle saamiseks tuleb pöörduda turismiinfosse.

Ideaalne päevareisiks

San Marino on vaid 40 minuti tee kaugusel Itaalia linnast Riminist. Seega on San Marino ideaalne ühepäevareisi koht, et suunduda mere äärest mägedesse. Kuna see riik on nii pisike, jõuab selle ühe päevaga ilusti läbi käia. Isegi kui saad siia riiki tulla vaid lühikeseks ajaks, on siinne põnev ajalugu ja imelised vaated seda väärt.