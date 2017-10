Finnair loobus saatanlikust lennunumbrist

Lennufirma teatas Twitteri, et Taani pealinnast Soome lendavad ebausklikud reisijad ei pea enam seda lendu vältima. Uue Testamendi Johannese Ilmutuseraamatus on kirjas, et 666 on metsalise ehk Saatana arv.

Alates selle legendiks saanud lennu esimestest päevadest 11 aastat tagasi on see numbrikombinatsioon olnud ajendiks paljudele naljadele. Näiteks küsis briti väljaanne Daily Mail «Kas sa tahaksid reedel, 13. kuupäeval reisida lennuga 666 põrgusse (HEL – Helsingi lennujaama tähis –toim). Alates 29. oktoobrist hakkab senine lend AY666 kandma numbrit AY954.

Finnair teavitas oma otsusest Twitteris. / Finnairi tweet

Finnair kinnitas Independentile, et tähise muutmise põhjuseks ei olnud mitte ebausklikud ja murelikud reisijad, vaid laienev lennufirma korrastab lendude tähiseid. Finnairi teatel toimus 11 aasta jooksul 21 lendu, kui lend AY666 toimus reedel, 13. kuupäeval.

Naljahambad aga saavad nüüd teha nalja Singapuri Helsingi lennu üle, mille lühendiks on SIN-HEL ehk patust põrgusse.

Viimane lend AY666 pälvis suurt rahvusvahelist tähelepanu.