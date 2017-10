10 reisisihtkohta Euroopas toidugurmaanidele

Erinevate maade köögid on kirjud ja põnevad, kuid tõelise toiduelamuse saamiseks polegi vaja kaugele minna. Business Insider on kokku pannud nimekirja parimatest paikadest, kuhu toidunautlejad võiksid Euroopas reisida.

Barcelona, Hispaania

Naudi maitsvalt töödeldud sealiha ja Serrano sinki Kataloonia sisemaalt või Vahemerest värskelt püütud kala. Maitse Kataloonia traditsioonilist kööki paikades nagu Barri Gotic kvartal, maitse Cal Pepis tapasid ja avasta Boqueira turgu.

Bologna, Itaalia

Mine tagliatelle al ragu sünnikohta. See on pasta, kus on parima kvaliteediga tagliatelle pasta segatud maitsva lihakastmega. Jaluta sisse Quadrilatero käsitööpoodidesse või maitse värsket juustu ja mortadellat Mercato di Mezzo turul.

Brugge, Belgia

Mahlakatest rannakarbitaldrikutest ja krõbedatest friikartulitest kohevate vahvlite ja hõrgutava šokolaadini- Brugge on avastamist ootav toiduparadiis. Mine kuulsale Chocolate Line’ile, kus kokk Dominique kasutab kõike alates wasabist ja guacamolest kuni kana ja austriteni oma põnevate šokolaadide sees.

Kopenhaagen, Taani

Kopenhaagenis on palju nii traditsioonilisi lemmikuid kui ka tippklassi restorane. Restoranis Døp serveeritakse näiteks traditsioonilisest haputaignast saia vahel hot doge ja Aamannsis kõige maitsvamaid võileibu. Taskukohast, kuid sellegipoolest tõelist gurmeetoitu saab nautida restoranis Amass.

Florence, Itaalia

Kuulsa Toscana maakonna pealinnas Florence’is võib leida lihtsaid ja maitsvaid värskeid köögiviljaroogasid, grillitud liha, oasuppe ja saia. Haara Gromist kreemine gelato jäätis ja naudi hõrku ribollitat (köögiviljasupp) Trattoria da Marios.

Galway, Iirimaa

Galway on Iirimaa mahetoidu esirinnas. Galway turult võid leida sushit ja kõikvõimalikku värsket kraami. Maitse põnevaid suupisteid McCambridge’is ning vastupandavatud iiri liha ja mereande Aniar restoranis.

London, Inglismaa

Viimastel aastatel on Londoni toidumaastik teinud läbi suure muudatuse. Tavalised pubid on muutunud šikkideks gastropubideks, igal nurgal on maitsvat toitu pakkuvad toidukaubikud ning avatud on hulgi suurepäraseid restorane nagu Dinner by Heston Blumenthal, The Ledbury, ja The Clove Club.

Lyon, Prantsusmaa

The Guardiani andmetel on Lyon olnud Prantsumaa toidupealinnaks juba viimased 76 aastat. Lyonist leiab maitsvaid ja kummalisi toite nagu seaaju seavinegretis, lisaks on seal omamoodi turud nagu Quai Saint-Antoine ja Les Halles de Paul Bocuse, mis kindlasti väärivad külastamist.

Pariis, Prantsusmaa

Nädalavahetuse üritused nagu Bastille turg ja Place Monge turg pakuvad hulga autentseid prantsuse juuste ja maiustusi. Traditsioonilisemate toitude nagu quiche ja coq au vin jaoks mine turistirohkest kesklinnast välja või külasta üht linna kuulsaimat restorani L’Atelier de Joël Robuchon.

San Sebastian, Hispaania

Peale linna restoranide trio kolme Michelini tähega on see Hispaania rannikulinn kuulus oma turgude, baski stiilis tapade ja foie grasi poolest.