Ehmatama panev turismiatraktsioon: kas sina julgeksid?

Pole ime, et see Brasiilias Rios asuvas Pedra Branca rahvuspargis olev kivi on nii populaarne. Siin on võimalik 350 meetri kõrgusel oma elu ohtu panemata teha hirmutavaid pilte, millega sõprade ees uhkustada.

Kuigi suur kivi asub 350 meetri kõrgusel, on selle järsaku all maapind väga lähedal. Seega, ei tasu alati instagramis nähtud vägevaid reisipilte usaldada.