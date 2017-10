Ettevaatust! Nendes maailma linnades toimub kõige rohkem terrorirünnakuid

Euroopa suurlinnade terrorirünnakute valguses võib jääda mulje, et just need paigad on terroriohu poolest eesrinnas. Viimatine augustikuine kaubikurünnak Barcelonas, rekka massidesse sõitmine Nices, rünnakud Londonis ja Pariisis on eurooplasi nii tugevalt šokeerinud, et paljud eelistavad nendesse linnadess mitte enam reisida.

Vastavalt aga The Economist Intelligence Unit hiljutisele uuringule, ei ole euroopa linnad terroriohu poolest isegi mitte esiviisikus. See loomulikult ei tähenda, et 7. kohal oleva Pariisi võiks nüüd kuidagi turvaliseks tembeldada. Kuid sellegipoolest tasub reisiplaane tehes tähelepanu pöörata mitte ainult Euroopa linnadele, vaid ka mujale, kus terrorioht on väga palju tõenäolisem. Vastavalt sellele on mõistlik oma eksootilised puhkusereiside plaanid üle vaadata ning ennast kohalike turvaoludega kurssi viia.

Kõige rohkemate ja raskemate terrorirünnakutega linn on Pakistanis asuv Karachi, kus asub suur osa Talibani terrorirühmituse liikmeid. Teisel kohal on eestlaste seas ülipopulaarne Türgi pealinn Istanbul, kus suurem osa terrorirünnakuid on põhjustatud kurdide rahvusvähemuse, alternatiivsete vaadetega Güleni liikumise ja valitsuse vahelistest kokkupõrgetest. Mumbai, kuhu samuti satub palju eestlasi, on terroriohu poolest kolmandal kohal, kuna seal viivad tihti oma rünnakuid läbi erinevad pakistani terroriorganisatsioonid.

Global Terrorism Database

Samas tuletab the Economist Intelligence Unit inimestele meelde, et terrorirünnakutes hukkunute arv (30 000 inimest 2015. aastal) jääb siiski mäekõrguselt alla kuritegude ohvriks langevate hukkunute arvust (440 000 inimest aastas). See tähendab, et tavalised n-ö linna kuriteod kujutavad nii kohalike elanike kui ka turistide jaoks endiselt oluliselt suuremat ohtu kui terrorirünnakud.