Aafrika parim reisisihtkoht selgunud

Maailma Turismiauhindade jagamine on kui reisimaailma Oscarite gala. Paar nädalat tagasi sai välja kuulutatud Euroopa parimad sihtkohad, seekord on järg Aafrika käes.

Parim reisisihtkoht

Rwanda künkad / Matt Frost Ltd/REX/ Vida Press

Kui eelmisel aastal oli parima reisisihtkoha, rannapuhkuse ja äripuhkusega kindlaks liidriks Keenia, siis sel aastal on see Ida-Aafrika riik troonilt tõugatud. 2017. aasta parim Aafrika reisisihtkoht on hoopis lummava loodusega Rwanda.

Lonely Planeti sõnul teevad selle riigi eriliseks rikkalik loodus ja imekaunid mäed. Rwandas, mida kutsutakse ka «tuhande künka maaks,» on Virunga vulkaanide mäed, mis on väidetavalt kõige majesteetlikumad omasugused maailmas. Lisaks elavad Rwanda bambusmetsades ühed viimased järelejäänud mägigorillad. Kivu järve randu peetakse samuti parimateks sisemaa randadeks tervel kontinendil.

Kivu järv Rwandas / David Bebber/ Vida Press

Rwanda stabiilne ja turvaline ning turismile ja turistide heaolule pööratakse siin riigis üha enam tähelepanu.

Parim turismiatraktsioon

Kilimanjaro mägi / Ferrero Labat/ Vida Press

Aafrika parim turismiatraktsioon on juba kolmandat aastat järjest Tansaanias asuv Kilimanjaro mägi. Aafrika kõrgeim tipp (5896 meetrit) on üks maailma suurimaid vulkaane ning kõrgeim eraldiseisev (mitte mäeaheliku osa) mägi terves maailmas. Külastajad saavad nautida mitte ainult mäel ronimist, vaid mäejalamil asuva Kilimanjaro rahvuspargi suurepäraseid vaateid mäehiiglasele, vihmametsi ning kaunist loodust.