Levinud tegevus, millega Tais rannas tegeledes võib vangi sattuda

Guardian vahendab, et keeld on seotud Phuketis asuva Patongi ranna prügiprobleemiga. Randa külastavad igal aastal miljonid välismaalased ning ühe ruutmeetri kohta leiti rannast 0,76 suitsukoni, mis tähendab, et terves rannas on kokku üle 100 000 koni.

Keskkonna pärast on mures nii kohalikud looduskaitsjad kui ka ametnikud, mistõttu hakkabki keeld novembrikuust alates kehtima. Usutakse, et pärast katseaega keelustatakse suitsetamine ka ülejäänud Tai randades ning kui sa tossamisega vahele jääd, võib sind oodata 100 000 bahti suurune (2500 eurot) trahv, aastane vanglakaristus või mõlemad.