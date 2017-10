Sünge saladusega paradiisisaared

274 saarest koosnev Torres Strait saarestik asub Austraaliast veidi põhjas. Saarekesed kutsuvad turiste oma luksushotellide, delfiinivaatluste ja mitmete põnevate puhkusepakettidega, lubades pakkuda suurepärast puhkust, vahendab Dailystar.

Kuid maitsvate kokteilide ja lõõgastavate kuurortide taga on peidus sünge saladus, millest isegi kohalikud kardavad rääkida.

Nimelt elavad saare elanikud musta maagia hirmus, mis paneb kohalikke needuse alla. Saare arstide vastuvõttudele jõuab igapäevaselt haigeid, kelle sõnul on tõbi põhjustatud needuse ja musta maagia tõttu. Nad usuvad, et paljud esemed saartel on neetud ning isegi nende puudutamine kujutab endast ohtu.

Must maagia omandatakse kohalike sõnul väga õõvastaval moel. Nimelt usuvad saarestiku elanikud, et tappes oma sugulase, saavutab inimene musta maagia võime. Mitmed saartel elavad perekonnad on tuntud musta maagia praktiseerijad.

Hoolimata kristlikule elanikkonnale, on usk musta maagiasse saartel tugev. Kohaliku hotellitöötaja sõnul on musta maagia olemasolu avalik saladus ning usutakse, et võimsad perekonnad on pärandanud musta maagia vereliini pidi edasi juba mitu põlvkonda.

Isegi kohalik preester Wawee Tapau on veendunud, et saarel valitsevad sünged jõud. Tema sõnul on see sama reaalselt tuntav kui puu katsumine.

Kuigi enamik saare elanikest ise musta maagiat ei praktiseeri, peavad nad endi sõnul ettevaatlikud olema, kellega nad koos välja lähevad ja kellega toitu ja jooki jagavad, et ära needmist vältida.

Paljude majade ja autode küljes võib märgata veepudeleid, mis peaksid kurjad loitsud eemale hoidma.