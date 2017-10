Naised, kes tegid välismaal iluoperatsiooni, ei saa muutunud välimuse tõttu tagasi koju lennata

Naised lendasid eelmisel nädalal ilukirurgia mekasse Lõuna-Koreasse, et teha oma näole mitmesuguseid ilukorrektuuri, vahendas The Sun.

Pärast iluoperatsioone olid nad aga nii paistes, et nägid välja kui täiesti teised inimesed. Sidemetesse mähitud hiinlannasid ei lubatud Hiina lennule ning Lõuna-Korea immigratsiooniametnikud küsitlesid neid passikontrollis pikemalt.

Nad näitasid oma pileteid ja reisidokumente, kuid ei suutnud endiselt ametnikke veenda, et nad on just need keda väidavad end olevat.

Siiani pole selge, kas naistel lubati lõpuks lennukile astuda või ei.

Lõuna-Korea on tuntud ilukirurgia reisisihtkoht, kus pakutakse vägevaid reisipakette. Nendes kõikehõlmavate pakettides võivad lisaks iluprotseduuridele sisalduda ka operatsioonijärgne taastumisreis Aafrika safarile. Muidugi kui lennujaama ametnikud muundunud välimusega naisi lennukile lubavad.