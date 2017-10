Oleksid sa piisavalt vapper? Kummitusesõber saab Halloweeni-öö Alcatrazi kongis veeta

Halloweeni-öödeks 30. ja 31. oktoobriks on võimalik San Francisco Dungeoni kaudu Alcatrazi endale voodikoht broneerida. Muuseum pakub sellist võimalust külastajatele esimest korda ajaloos.

Elamuse juurde käib kõhe õhtujutt muuseumitöötajalt ning «mitte nii väga mugav» ööbimine «Alcatrazi kummitussviidis». Külalistele antakse ka vanglateemalised ööriided, pakutakse öiseid näkse ning spetsiaalset hommikusööki voodis – juhul, kui nad öö üle elavad.

Alcatraz tegutses vanglana aastatel 1934–1963 ning teenis tegutsemise ajal kahtlase väärtusega kuulsuse kui üks ebainimlikumaid kinnipidamisasutusi. Vangid teatasid korduvalt brutaalsest kohtlemisest, seal on sooritatud hulk enesetappe, mõrvu ja muid õudusi, vangla elanikud panid asutusele isekeskis nime Hellcatraz (hell – põrgu ingl k). Alcatrazis on hoitud selliseid kuulsaid kurjategijaid nagu Al Capone ja Robert Franklin Stroud (Birdman of Alcatraz).

Selle paiga «kurjadest vaimudest» on rääkinud juba põlisameeriklased ning kui Mark Twain paika külastas, kirjeldas ta seda pärast kui «kõhedat» kohta. Paljud kummitusi jahtivad meeskonnad on Alcatrazi paranormaalseid juhtumeid salvestanud ja televisiooniski esitanud, kuid muuseumi töötajad lükkavad kuuldused ümber, kurtes, et kummituslood hoiavad paigast turiste eemal.