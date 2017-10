Ekspert õpetab: kuidas tegelikult lennukis toitu tellida?

Tuleb välja, et meie elamus sõltub märksa rohkem meie enda valikutest, kui seni ehk oleme arvanud, kirjutab väljaandes news.com.au toitumisekspert Susie Burrell. Õhureis paneb meie kehad paraja pinge alla, kuid kui järgida teatud põhitõdesid, saad sa ise tagada, et su keha ei koguks vett, et kõht käiks läbi ja et sa tunneks end pika reisi ajal paremini.

1. Väldi süsivesikuid. Peamine põhjus, miks me end pärast lendu väsinuna tunneme, on vähene liikumine, mis ühtlasi tähendab, et meie seedesüsteem ei saa toidu piisavalt kiire seedimisega hakkama. Seetõttu on pikkadel lendudel targem vältida süsivesikurikkaid toite, näiteks leiba, saia, riisi, pastat, nuudleid.

2. Vali kõige kergemad road. Parim valik on kala, köögiviljad, salatid ja supid. Kuigi need pole alati saadaval, on need siiski parimad. Need täidavad kõhtu, kuid ei sisalda ülemäärast soola. Mis aga puudutab vedelikke, siis vali alati vesi, kuid ka taimetee on hea valik, kuna need aitavad vedelikul kehast väljuda.

3. Võta kaasa varusid. Arvatakse, et lendudele ei tohi sööki kaasa võtta, kuid see pole alati nii. Seega valmista ise kaasa valgurikkad snäkid, nii et sul on midagi põske pista, kui menüüs midagi head ei ole. Hea variant on köögiviljalõigud, juust ja kreekerid, proteiinitahvlid või suisa ise tehtud salat või vrapp.

4. Mida vähem alkoholi, seda parem. Mida vähem alkohoolseid jooke sa õhureisi ajal tarbid, seda parem su kehale. Su keha on niigi stressis, mis tähendab, et alkohol mõjub tugevamini, samuti dehüdreerib see su keha.

5. Ajastus! Pikkadel lendudel tuleb ette rohkem söögikordi, olenemata sellest, kas tegelikult on söögiaeg või mitte. See tähendab, et paljud road serveeritakse aegadel, mil su keha tegelikult tahaks magada. See aga toob kaasa segaduse kehas ning me sööme rohkem, kui vaja oleks. Seega püüa jääda oma regulaarsete söögiaegade juurde, kuni oled jõudnud sihtpaika ning vahetad ajavööndit. Nii väldid ka lennuväsimust.

6. Väldi kahjulikke asju. Frititud road, rasked süsivesikud ja soolased toidud on lendamisel kõige halvemad valikud. Rohke soolasisaldus tähendab, et su keha peab kinni rohkem vett kui vaja oleks, aga ka liigne kalorsus ei tule kasuks, kuna sa istud ju tundide viisi paigal. Väldi ka jäätist, soolaseid snäkke (kartulikrõpsud, pähklid), koorekastmeid, pastat, saiakesi jms.