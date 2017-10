Õuduste lend: piloot minestas lennu ajal

Thomson Airways lend 1714 oli pühapäeval suundumas Newcastle’st Larnacasse, kui lennureisijaid tabas paanika, vahendab The Sun. Nimelt hakkasid ühel hetkel lennusaatjad salongis ringi jooksma ning hapnikumaskid näpus kokpiti poole jooksma. Reisijad nägid ukse vahelt, et piloot lebas liikumatult kokpiti põrandal.

Üks reisijatest kirjeldas, et kokpiti põrandal oli igal pool kohv laiali ning selle keskel lamas liikumatu piloot. Kuna reisijaid ei teavitatud, mis täpsemalt oli juhtunud levis üle lennuki paanika ja isegi hirm, et on juhtunud terrorirünnak.

Thomson Airways kinnitas, et piloodil oli terviserike, mille tõttu oli reisilennuk sunnitud Sofia linnas Bulgaarias hädamaandumise tegema.