Rikaste saar, kuhu pelgalt maandumine maksab 8500 eurot

See 1400 hektari suurune saar majutab maksimaalselt 80 külalist, samal ajal kui saarekompleksi ülalpidamiseks on tööl 400 töötajat, vahendab traveller.com.au. Laucalal on käeulatuses kõik, mida hing ihaldab. Seal saab rannaliival hobusega ratsutada, surfata, seigelda vihmametsas, sukelduda, sõita allveelaevaga, einestada parimates restoranides ning imetleda kauneid päikeseloojanguid. Jooga ja pilatese eratreenerid on samuti külastajatele alati saadaval.

Laucala kuurortsaar / NO CREDIT/EPP/ Vida Press

Saarekese külalised on enamasti Ameerika Ühendriikide ja Austraalia jõukad. Paljud kuulsused nagu näiteks Oprah Winfrey ja Elle Macpherson eelistavad oma puhkuse just siin veeta, kuna Laucala on tuntud oma suurepärase privaatsuse poolest.

Laucala saare kuulus klaasbassein / NO CREDIT/EPP/Vida Press

Üllatavalt pole Laucala populaarseim atraktsioon mitte sukeldumine ega vihmametsa seiklused, vaid hoopis saare kaguosas asuva talu külastus. Selles talus kasvatatakse põrsaid, lehmi ning kanu ning samuti on seal mitmeid kasvuhooneid ja suured põllud köögiviljade kasvatamiseks. Enamik saare restoranides ja poodides pakutavast toidust tuleb just siit talust.

Teenindus on saarel sõbralik ja meeldiv. Golfiväljakul pakub professionaalne treener end kohe seltsi mängima, restorani superkokk pakub välja toidutegemise kiirkursusi ning luksusjahi kapten kutsub endaga merele päikeseloojangut vaatama.

Laucala / NO CREDIT/EPP/Vida Press

Kõige odavam võimalik majutus saarel maksab 4000 eurot öö kohta, kusjuures kolm ööd on miinimum, mis saarel saab viibida. Seega on miinimum summa, millega saab saarel puhkuse veeta 12 000 eurot.

Kuigi saarele saab lennata ka tavalennukiga, eelistavad enamik külastajaid tulla oma eralennukiga. Puhtalt lennuki maandumise eest kasseerib saareke aga 8500 eurot.