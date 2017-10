Lõõgastu maailma parimas paigas: Eesti looduses

EASi Turismiarenduskeskus on kokku pannud nimekirja kaheksast parimast kohast Eesti looduses, kus lõõgastuda.

Suur ja Väike Taevaskoda

Põlva maakond, Taevaskoja küla

/ Puhka Eestis/ Katrin Laurson

Taevaskojad Ahja jõe ürgoru kallastel on Lõuna-Eesti ühed külastatumad turismiobjektid. Ahja jõe maastikukaitseala kauneima osa moodustavad siinsed liivakivikaljud ning ürgne jõgi. Taevaskoja legendid pajatavad koobastest ja salakäikudest, kuraditest ning kuldkammiga näkineiust. Jalutuskäik Saesaare tammi juurest Väike-Taevaskoja paljandi, Neitsikoopa ning lõpuks Suur-Taevaskoja liivakivipaljandi juurde, mis tõuseb jõepinnalt 22,5 meetrini, on väärt ettevõtmist igal aastaajal. Kaunis ja põnev loodus kutsub matkajaid.

Ontika pankrannik - Balti klindi kõrgeim osa

Ida-Viru maakond, Ontika küla

Ontika pankrannik / Puhka Eestis/ Silver Kamara

Eesti kõrgeim kuni 55 meetrit üle merepinna ulatuv Ontika pankrannik on kui kivist loodusraamat, paljastades vaatajatele erinevad ajastu kihid. Kõige paremini saab vaadelda pankrannikut Valaste joa juures trepiplatvormilt või tutvuda unikaalse klindimetsaga rannikule rajatud matkarajal.

Huvitav teada: Ontika pankrannik on Rootsist Ölandi saarelt algava ja Venemaal Ladoga järve kandis lõppeva üle 1100 km pikkuse kuulsa Balti klindi kõige kõrgem osa.

Meenikunno raba matkarada

Põlva maakond, Nohipalo küla

Meenikunno / Puhka Eestis/ Jüri Pere

Matkamajad, vaatetorn ning laudtee meelitavad Meenikunno sohu palju loodusnautlejaid. Laudteel jalutades võib silmata tavalisemaid sootaimi: hanevits, küüvits, kukemari, sookail ja tupp-villpea, raba servas kasvab ka vaevakaske. Kõige arvukamalt on mitmevärvilisi turbasamblaid. Sooserva lähedal tugevasti kinni kasvanud kraavist võivad julgemad proovida omapärase maitsega rabavett.

Ööbikuorg ja Rõuge järved

Võru maakond, Rõuge alevik

Ööbikuorg / Puhka Eestis/ Kaisa Äärmaa

10 km pikkuses ja 52 meetri sügavuses Rõuge ürgorus on seitse järve: Kahrila järv, Tõugjärv, Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv, Valgjärv. Järvi ühendab Tindiorust algav Rõuge ehk Ajo jõgi. Rõuge ürgoru külgorud on Tindi-, Külm-, Mõhk-, Ööbikuorg, Tinopeetri, Hinni, Sikasoo ja Järveotsa org. Kuulsaim neist on muistset linnamäge põhjast piirav Ööbikuorg. Kevadeti, toomingate õitsemise ajal rõkkab org ööbikute laulust – sellest ka oru nimi.

Kasulik teada: Ööbikuoru serval asub Ööbikuoru Külastuskeskus, mille taga seisab uhke Pesapuu vaatetorn, kust avaneb vaade tervele orule.

Panga Pank

Saare maakond, Panga küla

Panga pank / Puhka Eestis/ Kuressaare TIK

Panga pank on Lääne-Eesti ja saarte kõrgeim aluspõhjapaljand.Panga maksimaalne kõrgus on 21,3 m. Panga ulatus on umbes 2,5 km. Panga pank kerkib paljandunud paese "müürina" otse rannalt. Panga kõige kõrgemas kohas asub muistne ohvrikoht, kus vanasti toodud ohvreid merele. Looduskaitsealal on lummavalt ilus päikseloojang, kus saab pidada piknikku, vaadelda linde, teha kauneid loodusfotosid ja kiikuda külakiigel. Pangal on ka dolomiidist päikesekell.

RMK Rannametsa-Tolkuse loodusõpperada

Pärnu maakond, Häädemeeste vald

/ Puhka Eestis/ Elen Juurmaa

Rannametsa luited on alati olnud populaarseks matkamispaigaks. Luitemaa looduskaitseala külastajatele paremaks tutvustamiseks on siia rajatud looduse õpperada ja paigaldatud infotahvlid. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rajale jääb mitmeid huvipunkte, rabajärvi ja puhkekohti. Raja juurde jääva Eesti kõrgeima luite Tornimäe harjale on rajatud 18 m kõrgune vaatetorn, mille tipus avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele.

Tõrvanina rand

Hiiu maakond, Tareste küla

/ Puhka Eestis/ Enn Veevo

Tõrvanina rand on Kärdlale lähim liivarand, kus piki randa rannamändide all asub ka RMK telkimisala. Tõrvanina on kuulus oma valgete laulvate liivade poolest ja liivane on ka merepõhi. Kärdlast Tõrvaninale on võimalik minna ka mööda 5,5 km pikkust matkarada jalgsi.

Emumägi ja vaatetorn

Lääne-Viru maakond, Emumäe küla

Vaade Emumäe tornist / Puhka Eestis/ Triinu Pohlak

Emumägi on Pandivere kõrgustiku ja kogu Põhja-Eesti kõrgem tipp. Emumäel asub 21,5 meetrine puidust vaatetorn. Maastikupargi külastamine on tasuline, seda haldab Rakke vald. Lisaks vaatetornile on Emumäel veel kultuuriseltside puukujude allee, kännumaja, päikesetõusumaja, vana kalmistu, "Kersna pink", telkimis- ja piknikukohad.

Huvitav teada: Emumäe kõrgus merepinnast on 166,5 m, jalamilt 80 m. Muistendi kohaselt on Emumägi tekkinud Kalevipoja hobuse poolt Peetla rabast kaabitud mullast.