Miks maitseb sama vein lennukis ja maa peal eri moodi?

Veini juues naudime nii veini aroomi kui ka maitset. Kuid lennukiõhus on mõlemad visad hajuma, mistõttu peab lennukis pakutav vein olema mingigi maitse säilitamiseks eriti intensiivne, vahendab traveller.com.au. Miks see nii on?

Kui sisened lennukisse, tunned koheselt, et õhk on seal teistmoodi kui tavaruumides. Lennukiõhk on kuiv nagu kõrbes ega tundu ühegi koha pealt värske. Tuleb meeles pidada, et lennuk on siiski kitsas pikk toru rea akendega, millest ükski ei avane, seega värsket õhku oodata olekski naiivne. Ülikuivas õhus aga kipuvad nõrgenema ka lõhnad ning meie endi lõhna- ja maitsetaju. Lisaks on lennukiõhk pidevas ringluses, mis kannab endaga kaasa vaipade, lennukitoolide ja isegi lennukikütuse lõhna. Mõni minut pärast lennukisse sisenemist pole need lõhnad enam eristatavad, kuid nad on sellegipoolest seal.

Niisiis, selleks, et lennukis pakutav vein oleks endiselt veini moodi, peab nii veini maitse kui ka aroom olema tugevam kui tavaliselt. Õrnade nootide ja maitse eripärade tundmise võib lennukis täiesti ära unustada. Seega proovivad lennutoitlustajad leida lennukiõhku sobiva veini, mis on maa peal tarbimiseks liiga intensiivne, kuid lennukis endiselt meeldiv.

Lennukitoidu suhtes kehtib sama reegel. Kui proovid sama toitu maa peal, ei pruugi see olla pooltki nii maitsev kui üleval kõrgustes tundus.