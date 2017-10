Tasub teada: nende 18 riigi lende Euroopa õhuruumi ei lubata

Airlineraitings.com on sõltumatu reitingufirma, mis on hinnangu andnud rohkem kui 400 lennuliinile. Turvalisuse valdkonnas on võimalik saada kuni seitse tärni, jaanuaris 2017 hinnati 148 firmat kõrgeimate tärnide vääriliseks, kuid ligi 50 said kolm või vähem tärni. Näiteks Taimaa suurim lennufirma Nok Air on vaid kahe tärni vääriline.