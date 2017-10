Järgmine reisisiht: Göteborg. Volvost rokini, fika’st vintaažini, ja tuleb uuesti minna!

Reisihuvilise jaoks pakub Göteborg ühe ootamatu võimaluse: olla eelmänguks «Venemaa Veneetsiale», Neeva-äärsele pärlile, Peterburile! Kahte linna on läbi aegade võrreldud, põhjuseks nii ajastuline arhitektuur, asukoht jõe ääres kui ka rohked kontrastid: mõlemas tuksub ettevõtluse tuiksoon kõrvuti «aeglase elu» väärika rütmiga.

ROOTSI METALLITÖÖSTUSE HÄLL, VOLVO SÜNNILINN

Legend räägib, et 1621. aastal osutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf mudakuhilale Göta jõe ääres ja andis kaaskonnale käsu: «Siia ehitage linn!» Nii sündis Göteborg, mis tänapäeval on Västra Götalandi lääni keskuseks. Lõuna-Rootsis, Kattegati rannikul Göta jõe suudmes laiuvat linna raamistab lõunas ja põhjas lummav saarestik.

Göteborg on Rootsi suurim sadamalinn ning metallitööstuse häll ent tänapäeval üha rohkem ka äri-ja hariduskesus. Siin asuvad Göteborgi ülikool ja Chalmersi Tehnikaülikool. Jätkuvalt on linn Rootsi rahvusliku uhkuse, autotootja Volvo peakorteriks, ettevõtte annab tööd ligi 100 000-le inimesele.

Veel 40 aastat tagasi oli Göteborg Rootsi metallitööstuse keskuseks, siin valmistati autosid ja ehitati laevu. Tasapisi on rasketööstus asendunud hoopis loomingulisuseg ning linn on end leidmas ja identifitseerimas sootuks uutes valdkondades.

Göteborgist on saanud moodsa kunsti, subkultuuride, keskkonnasäästlike tehnoloogiate ja uue aja gastronoomia kasvulava. Rootslased ütlevad, et Göteborgil on suur süda ja siinsetel asukatel soe silmavaade – küllap sellepärast, et nad oma linnast lugu peavad ja seda meelsasti väljastpoolt tulnutele tutvustavad.

Aastal 2021 tähistab Göteborg oma neljasajandat sünnipäeva. Kakskümmend viimast aastat on olnud tõeliste muutuste aeg. Täna võivad götalased uhkusega vaadata Stockholmi suunas ja öelda, et nad on vähemalt sama ajaloolised, sama kultuursed, sama romantilised kui Rootsi pealinnas ollakse.

KANAL, SADAM, JÕGI: OLGU VESI SU TEEJUHT!

Esimest korda Göteborgi sattudes on hõlbus valida soovitud liikumissuund, lähtudes ajaloolistest veeteedest. Siinne infra teeb kadedaks – ühendusteed on mugavad ja kiired, ning rendijalgrattaga ja jalgsigi pääseb praktiliselt igale poole loogiliselt kohale.

Stora Hamnkanalen ehk Suur Sadamakanal kulgeb läbi linna idast läände, läbides kaubatänavat Keskjaama läheduses ning suubudes jõkke Västra Hamngatani elegantsetes tänavakurvides.

Seistes ühel läänepoolsetest sildadest, mis kahte kallast ühendavad, võibki Göteborgis hetkeks tunnetada Peterburi vaibi. Eriti udustel hommikutel võib seda kogeda, ehkki uttu mattunud linnake on kaunis võrdlematagi.

Teine kanal põikab oma teel Åbergsi Kultuurimaja juurest ümber vanalinna kindlustuste ja läbi Kungsparki ehk Kuninga Pargi. Selle kanali ääres jookseb teerada, mis võiks vaimustada jalakäijat, kes tahab avastada linnakese lõunaserva. Mööda kõnniteed pääseb ka ajaloolise Stora Saluhallen’i turu juurde.

Kolmas võimalus on oma teekonda alustada Skandinaavia suurimast, Göteborgi sadamast. Peatu hetkeks, et nautida Göta jõe rahulikke vooge ja uhkete aurikute hääli ning sea siis sammud Lilla Brommenisse, et vaadata üle ajalooline Götaälvbron, tõstesild, mille teraskonstruktsioon pakub kümneid võimalusi põnevateks pildijäädvustusteks.

Siit võid sa astuda praamile, mis viib sind Göta põhjakaldale ja Jubileumsparkenisse. Frihamneni linnaosas asuv moodne roheala pakub mitmekülgset puhkust: siit leiab ranna ja välibasseini, rulluisuväljaku ja isegi sauna, mis on valmistatud taaskasutusmaterjalidest ja seisab Göta voogude kohal.

Jubileumsparken on omalaadne linnasüda, mõtlevate ja ütlevate inimeste kogunemispaik. Siit on alguse saanud mitmed olulised kodanikualgatused. Park laieneb Göteborgi suure sünnipäeva eel veelgi.

