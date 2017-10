Riik pildis: kümme kohta, mida Montenegros kindlasti külastada

Skadari järv

Balkani poolsaare suurim järv Skadari asub mägede vahel ning pakub külastajale tõelist silmailu. Skadari järve ääres on võimalik matkata, linde vaadelda, sportida ning külastada paljusid ajaloolisi vaatamisväärsusi.

Kotor

Maaliline Kotori linn asub Boka lahes ning võlub nii oma kauni vanalinna, sadama kui maastikuga. Lonely Planet valis 2016. aastal Kotori parimaks linnaks kuhu reisida ning samuti on linn registreeritud Unesco pärandina.

Budva

Aadria mere ääres asuv Budva on kuulus oma liivarandade, luksusjahtide ja ööelu poolest. Lisaks tõelise peolinna kuulsusele on Budvas ka kaunis kitsaste tänavatega vanalinn, kus asub mereäärne tsitadel ning 9.sajandist pärit Santa Maria kirik.

Sveti Stefan

Imekaunis Sveti Stefan on Montenegro turismi sümboliks. Sveti Stefani saarekesel oli kunagi kalurilinn ning kitsad tänavad, pisikesed kirikud ja poed on endiselt alles. See paik on nii hingematvalt ilus, et mitmed kuulsused nagu Sophia Loren, Sylvester Stallone ja kuninganna Elizabeth II on valinud selle oma lemmikuks puhkusepaigaks.

Perast

See pisike linnake Boka lahes on kuulus oma imekauni arhitektuuri, maaliliste mägede ja maitsva kala poolest. Perasti mereande peetakse ühtedeks parimateks terves Euroopas. Linna tuntuim vaatamisväärsus on väikesel saarekesel asuv Gospa od Skrpjela kirik, mis on lühikese paadisõidu kaugusel

Lovcen Rahvuspark ja Njegos Mausoleum

Lisaks kaunitele vaadetele ning matkavõimalustele, meelitab Lovcen rahvuspark oma kõrgeimal tipul asuva Njegos Mausoleumiga. Selge ilmaga avaneb Mausoleumist vaade 80 protsendile tervest Montenegro riigist. Marmorist mausoleum ise on ehitatud mäe sisse ning on omaette vaatamisväärsus.

Ostrogi Klooster

Ostrogi klooster on ehitatud mäekülje sisse ning on kõige olulisem pühapaik Montenegros. Kloostrit kutsutakse tihti «Sv Vasilije imeks,» kuna selle ehitamist peetakse endiselt müsteeriumiks.

Durmitor rahvuspark

Durmitor pakub midagi adrenaliinijanustele igal aastaajal. Talvel saab siin Montenegro kaunimas rahvuspargis suusatada ja lumelauatada ning muudel aastaaegadel pakuvad ohtrad jõed kanuu ja kaaki võimalusi ning lummavaid matkaradu.

Tara jõe kanjon

Tara jõe kanjon on kõige sügavam kanjon Euroopas ning teisena sügavaim kanjon terves maailmas. See on 1300 meetri sügavune ja 78 kilomeetri pikkune ning pakub oma koskede, jõesängide ja vaadetega hulgaliselt silmailu.

Haj Nehaj kindlus

See kaunis kindlus ehitati 15. sajandil veneetslaste poolt ning on üks kaunemaid omasuguseid Montenegros. Haj Nehajini saab ainult läbi männimetsa matkates, kuid see pooletunnine jalutuskäik on seda väärt.