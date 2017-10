Belgia Kuningriik kaebab Ryanairi kohtusse

Belgia asepeaminister Kris Peeters ütles, et Ryanair on hiljuti tõestanud oma ebapädevust, vahendab airlive.net. Lisaks lendude massilisele tühistamisele süüdistab Peeters lennufirmat terves reas äpardustes, nagu näiteks selles, et reisijaid ei teavitata nende õigustest ning et Belgia prantsuse ja hollandi keelt rääkivad reisijad peavad lennufirmaga ainult inglise keeles rääkima.

Ta lisas, et on teinud Ryanairile nõude selliste tegevuste peatamiseks ning kui kohus selle vastu võtab, peab Ryanair maksma säärase tegevuse jätkumisel üüratuid trahve.

Ryanairi esindaja sõnul peab lennufirma täielikult EU261 seadustikust kinni ning teeb kõik selle heaks, et nende klientide mured oleksid lahendatud.