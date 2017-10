Kõhedust tekitav lennusaladus: see koodsõna tähendab, et lennukis on surnukeha

Redditi foorumis paluti teistel kasutajatel avaldada põnevaid saladusi lennunduse kohta, mida reisijad ei tea, vahendas expresss.co.uk. Kasutaja nimega «mrmiguez», kes väitis end olevat ühe Ameerika suurima lennufirma töötaja, ütles, et reisilennukites veetakse tihti eri tüüpi pagasit, mida lennusaatjad kutsuvad kindlate nimedega. Kui aga lennusaatjad kasutavad omavahelises raadiosuhtluses koodsõna HR, tähendab see, et lennukis veetakse surnukeha. HR on nimelt lühend sõnale inimjäänused (inglise keeles «human remains»).

Ta lisas, et paljud inimesed surevad reisil, olles kaugel kodust, kuhu nad sooviksid olla maetud. Sellised lennukites veetavad surnukehad on pakitud suurtesse puukastidesse, mis on küll kummaliselt suured, kuid ei paljasta oma sisu mitte kuidagi.