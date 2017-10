Beebide nutule lennukis võib leiduda lahendus

Paljud täiskasvanud tunnevad lendamise ajal õhusurve muutuste pärast kabiinis kõrvades kas pinget või isegi tugevat valu. Imikute kõrvad on õhusurve muutustele palju tundlikumad, kuid nemad ei saa survega toime tulekuks lutsukommi imeda. Seetõttu on üsna kindel, et beebid ei nuta lennukis mitte jonni või hirmu, vaid paraku reaalse valu pärast. All Nippon ja veel kolm Jaapani firmat tegid hiljuti katse, kus prooviti beebidele valu tekitavat survet ette näha, vahendab Lonely Planet.

Eksperiment viidi läbi edasi-tagasi lendudel Miyazaki ja Tokyo vahel, kus 34 imiku rinnaku külge ühendati seadmed, mis mõõtsid laste pulssi ning füüsilist ja mentaalset seisundit. Need seadmed saatsid omakorda teavet imikute kõrval olevatele vanematele, kes said ohumärke nähes kiirelt reageerida ja beebidele juua anda. Kui beebi neelatab, vähendab see õhusurve muutusi lapse kõrvas ning suure tõenäosusega jääb valu ja ka nutt tulemata.

Uuring ja katsed on küll veel algusjärgus, kuid kui teadlased suudavad parandada väikelaste ja nende vanemate lennukogemust, võidavad sellega eeskätt nii imikud ja nende vanemad, kui ka kaasreisijad. Hetkel on ainult 1.6 protsenti reisijatest alla kolme aasta vanused, kuid kui beebide nutmise mure saab lahendatud, julgeb kindlasti rohkem vanemaid oma väikelastega lennata.