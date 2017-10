Talvepuhkus Kuubal? Kuuba puhkusereisid on Trumpi ja Irma tõttu poole odavamad

Kommunistlikule eksootilisele saarele pakuvad suuri soodustusi sellised reisiettevõtted nagu Expedia, Steppes, arvukad Kuuba hotellid ja B&B-d, vahendab Telegraph. Paljud lennupiletite ja majutuse pakkumised on tavapärasest enam kui poole odavamad.

Sedavõrd suured soodustused on tingitud nii poliitilisest kliimast kui ka orkaani kahjustusest. Kui Barack Obama oli veel Ameerika Ühendriikide president, proovis ta suhteid Kuubaga taastada, mis suurendas koheselt ka külastajate arvu Kuubale. Kui aga presidendiks sai Donald Trump, nullis ta Obama ponnistused Kuubaga ning saare turism hakkas järk-järgult taas kahjumit kannatama.

Orkaan Irma kahjustused saare põhja-osas oli lisahoop Kuubale, mis on hoidnud palju turiste eemale. Kuid suurim kahju tekitaja on siiski olnud Trump. Näiteks hoiatas ta eelmisel nädalal ameeriklasi Kuubasse reisimise eest, kuna Kuubas on esinenud mitu Ameerika Ühendriikide diplomaate mõjutanud «rünnakut.»

Mitte ükski eraisik pole neis rünnakutes kannatada saanud ning hoolimata Trumpi ähvardustest saareriigi suunal ei ole Kuuba turistide jaoks ohtlik. Lisaks tegeleb Kuuba valitsus aktiivselt Irma kahjustuste eemaldamisega.

Seega, kel veel talvepuhkus plaanimata, saab sel aastal enneolematult soodsalt ühte põnevat riiki külastada ning sellega ka kohalikku Kuuba majandust elavdada.