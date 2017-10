Amsterdami kesklinnas keelatakse turistidele suunatud poed

Lisaks otseselt turistidele suunatud poodide keelamisele vähendatakse umbes 40 kesklinna tänavatel poode, mis müüvad toitu koheseks tarbimiseks nagu näiteks jäätiseputkad ja sõõrikumüüjad, vahendab The Guardian.

Turistid on endiselt Amsterdamis «väga teretulnud,» sõnas Amsterdami majandusküsimuste aselinnapea Kajsa Ollongren. Kuid linna prioriteediks on see, et ajaloolises kesklinnas elamine oleks endiselt meeldiv ja atraktiivne ka kohalikele elanikele.

Lisaks turistipoodide eemaldamisele kesklinnast on Amsterdami linnavalitsus võtnud kasutusele ka teisi meetmeid suure turistide arvuga tegelemiseks. Näiteks otsustas linnavalitsus pärast kohalike kurtmist tõsta turistide ööbimismaksu kesklinnas viielt protsendilt kuuele protsendile. Lisaks ei lubata enamikes linnaosades avada enam ühtki uut hotelli.

850 000 elanikuga Amsterdami külastab ligi 17 miljonit inimest aastas, mis on linnaelanikele avaldamas järjest suuremat survet.