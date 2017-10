Millised on selle aasta osturalli reisihitid?

On selge, et lühike nädalavahetuse puhkus on inimestele palju lihtsam organiseerida kui nädalane reis eksootilisse riiki. Seetõttu on nii Wris kui Go Traveli reisibüroode esindajate sõnul kodumaised spaa paketid tavapärasest populaarsemad. Go Travel on müünud suisa poole rohkem eesti spaade pakette kui eelmisel aastal.

Egiptus endiselt populaarne

Kuigi välisministeeriumi lehel on praegugi Egiptusesse reisimisel hoiatus, julgevad eestlased taas populaarseid Egiptuse kuurortreise soetada. Go Traveli esindaja sõnul ongi nende kõige müüdum sihtkoht Egiptus, kuna nii Hurghadas kui Sharm el Sheikis on puhkusepaketid tavapärasemast soodsamad. Lisaks ostetakse soojamaa reisidest palju pileteid ka Kanaaridele.

Wris reisibüroo sõnul tuntakse nende klientide hulgas suurt huvi hoopis Iisraeli vastu, kuigi küsitakse endiselt palju reise ka Egiptusesse. «Egiptus on talvisel reisihooajal üks väheseid sihtriike, kus on soe, kuhu pääseb mugavalt lühikese otselennuga Tallinnast ning kuhu reisimine ja kus puhkamine kohapeal on võrdlemisi soodne,» ütles Wrisi juhatuse liige Aili Kägu.

Kui Wris reisibüroo hinnangul on puhkusepaketi populaarsuse määrajaks siiski hind, siis Go Travel leiab, et sel aastal on ostjad kvaliteedi suhtes teadlikumad. «Päringud, mis meieni jõuavad, on üsna konkreetsed ja selged ning kliendid teavad, mida soovivad,» sõnas Go Traveli turundusjuht Anu Vane.