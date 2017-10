Sajad turistid tagastavad oma suveniire, kuna usuvad need neetud olevat

Seda populaarset kesk-Austraalias asuvat rahvusparki külastavad tuhanded turistid. Kaasa võetakse nii suuri kui väikseid kive, puuoksakesi ja liiva. Mõnes tekitab see hiljem süütunnet, kuid paljud turistid väidavad, et neid on tabanud pärast kivikeste pargist eemaldamist ebaõnn, vahendab news.com.au. Seetõttu saadavad inimesed massiliselt postiga oma varastatud loodusmaterjale tagasi.

Uluru needusest, mis kaasneb rahvuspargist kaasa veetud esemetega on kirjutatud nii hiljuti ilmunud raamatus Nõiutud: Müstiline Austraalia, kui ka austraallase Tim the Yowie kirjutistes. Samuti mainitakse needust kivikestega koos tagastatud vabanduskirjades.

Näiteks ühe Hong Kongist pärit külastaja vabanduskirjas seisis, et juba nädal pärast 300 grammise kivi kaasa toomist läks tema vend oma tüdruksõbrast lahku ning isa läks erakorralisele südameoperatsioonile, mistõttu tahtis ta kiiremas korras halvast õnnest vabaneda ja kivi tagastada.

Kohalikud Ulurus elavad anangad ja pargivalvurid ägavad postiga tagasi saadetud liiva ja kivikeste pakkide ja kirjakeste hulga all. Nende sõnul tuleb igasugune rahvuspargist kivide ja liiva kaasa vedamine lõpetada. Pargi haldaja Parks Australia sõnul ei ole neil tegelikult tagastatud loodusmaterjalidega ka midagi peale hakata, kuna nad ei tea kust kohast nad täpselt võetud on. Seega kasutatakse tagastatud esemeid tihti pargi parandustöödes või kogutakse need ühele neutraalsele alale.

Uluru pargist esemete eemaldamise eest ei maksa turist ainult oma õnnega, vaid ka rahakotiga. Nimelt ootab kivivargusega vahelejäänud turisti 8500 austraalia dollari (5600 eurot) suurune trahv.