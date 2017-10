Kiired ja ilusad Gruusias teine osa: «Me oleme tulnud siia sööma, mitte väntama!»

Algab tõeline võistlus! Tanel Padar ja Ott Sepp sunnivad Ago Andersoni ja Sepo Seemani ratta selga.

Kiired ja ilusad on end Gruusias mugavalt sisse seadnud, ent lootus puhkuseks kaob kiirelt. „Lähme nüüd, rattad ootavad!“ Esimese võistluspäeva ülesanne on kiirete tiimi ehk Taneli ja Oti otsustada ning sportlikud mehed otsustavad Ago ja Sepole esitada väljakutse aja peale rattaga sõita. „Me oleme tulnud siia sööma, mitte väntama,“ pole Ago Anderson olukorraga rahul. Seda enam, et kaotajaid ootab ees karaoke laulmine kohalike ees…

