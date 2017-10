Naine jäi turbulentsi tõttu ühest kõrvast kurdiks

Üksikema Spooner oli oma kahe lapsega just naasmas mõnusalt perepuhkuselt, kui Qantaslinki lennuk sattus tugevasse turbulentsi, vahendab news.com.au. Tema mõlemad lapsed, 11-aastane ja 9-kuune said samuti kuulmiskahjustusi.

Brisbane’i kohtu andmetel sattus Qantaslinki lennuk Dash 8 turbulentsi kohe pärast õhkutõusmist ja jäi sellesse terve lennu ajaks. Spooneri sõnul olid ta kõrvad pärast lendu lihtsalt lukus ja valusad, kuid kui kõrvavalu mitme kuu jooksul ei kahanenud vaid tugevnes, diagnoositi tal barotrauma ja perilümfi fistula paremas kõrvas, mis on põhjustanud talle jäädava kuulmise kaotuse. Nüüd soovib naine lennufirmalt kompensatsiooni.

Spooner kurtis, et lihtsalt tema kõrva vaadates ei suudetud mitu kuud traumat tuvastada. Lõpuks tegi üks arst tema kõrvast CT skäneeringu ja GP ning saatis ta kohemaid erakorralisele operatsioonile.

Perilümfi fistul on enamasti füüsilise trauma tagajärjel tekkiv haigus, mille puhul sisekõrva vedelik lekib keskkõrva. Naise paremale kõrvale on tehtud juba kolm operatsiooni, kuid kuulmine pole taastunud. Lisaks on tal alaline peapööritus ning valu, mis tuikab mitte ainult kõrvas, vaid kandub üle ka lõuga, kaela ja näkku. Naise lapsed said samuti lennust mitu kuud kestnud barotrauma, kuid on nüüd õnneks juba täielikult taastunud.

Qantase esindaja ütles, et lennufirma on naise olukorraga kursis, kuid kuna nad ootavad endiselt edasi toimimise juhendit, ei saa nad praegu kommentaari anda.

Lennufirmad ei ole vastutavad enamike turbulentsiga seotud pisiõnnetuste eest, sõnas lennuseaduse advokaat David Adams. Õnnetusjuhtumi puhul võib lennufirma vastutavaks saada ainult juhul, kui turbulents on olnud «väga tugev.» Trauma peab samuti vastama mitmetele reeglitele, et seda saaks õnnetusjuhtumina määratleda, kuid üks kriteerium on füüsilise vigastuse ilmnemine. Advokaadi sõnul saab kõrvakile kahjustust igal juhul pidada füüsiliseks traumaks ning seega ka lennufirma poolt vastutavaks õnnetusjuhtumiks.