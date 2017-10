Kummalised põhjused, mis annavad lennufirmale loa sind lennukist välja visata

The Sun on kokku kogunud kaheksa kõige kummalisemat põhjust, mis annab aluse reisija lennuki pealt eemaldamiseks.

Halb lõhn

Mitte miski pole lennukis hullem sellest, kui pead mitu tundi kestva lennu veetma kellegi kõrval, kes haiseb. Mitu lennufirmat on andnud lennusaatjatele loa haisevaid reisijad lennult eemaldada. American Airlines ja mitmed teised Ameerika Ühendriikide lennufirmad on isegi kirjutanud lennulepingusse sisse, et lennusaatjatel on õigus tugevalt haisevad reisijad välja visata. Näiteks kirjutas 2010. aastal ABC News, et Air Canada Jazz lennult visati reisija välja kuna kaasreisijad kurtsid tugeva haisu üle.

Ebakorrektne kadunukese tuha hoiustamine

EasyJet lubab inimese või lemmiklooma tuhka lennukisse tuua, kuid selleks on väga kindlad reeglid. Kõigepealt peavad sul kaasas olema nii surmatunnistuse kui ka kremeerimise tunnistuse koopiad. Samuti peab tuhk olema turvaliselt pakitud «sobivasse anumasse,» et tuhk lennu ajal laiali ei lendaks. Kui aga kõigist neist reeglitest kinni pole peetud, ei ole reisijal pikka lendu.

Ülekaalulisus

Turvalisuse põhjustel nõuavad lennufirmad õhkutõusu ja maandumise ajal turvavöö kinnitamist. Kui aga inimene ei ole liiga suure kehamassi tõttu võimeline turvavööd kinnitama, võib lennufirma keeldude teda lennule lubamast. Delta Airlines näiteks on kirjutanud oma lennulepingusse, et reisija peab mahtuma turvavööd kinnitama, vastasel juhul ei saa ta lennata.

Provokatiivne riietus

Alles viis kuud tagasi viskas Jet2 välja 18 Mallorcale tüdrukuteõhtule suundunud naist, kuna nende mustadel t-särkidel oli suurelt roosas kirjas «Bitches on tour.» Pärast mitmeid lennusaatjate tehtud märkusi ning palveid särgid vahetada, ignoreeris naistegrupp töötajaid, mille tõttu nad kõik visati välja. Jet2 esindaja kommenteeris hiljem, et vastavalt nende lennureeglitele ei luba nad lennata reisijatel, kes kannavad solvava või provokatiivse tekstiga riideid.

Märtsikuus tekitas terves maailmas pahameeletormi United Airlinesi käitumine, kui nad ei lubanud kümne aastast retuuse kandvat tüdrukut lennule. Lennufirma kaitses end öeldes, et neil on igasugune õigus keeldude ebasobivate riietega inimesel lendamast.

Paljad jalad

Paljud lennufirmad ei luba ilma jalanõudeta reisijaid pardale kahel põhjusel. Esiteks, juhul kui peaks tekkima hädaolukord võivad jalanõud osutuda turvaliseks pääsemiseks vajalikuks. Teine põhjus on seotud halva haisu reegliga, kuna jalad, eriti paljad, kipuvad tihti olema haisu allikad.

Pähkliallergia

Eelmisel aastal viskas Emirates välja kuue aastase tugeva pähkliallergiaga poisi, kuna piloot ei tahtnud riskiga lapse surmaga tema lennu ajal. Lennufirma sõnul informeerisid nad enne lendu poisi perekonda, et lend ei ole pähklivaba.

Emirates’i esindaja sõnas, et kui nad kuulsid poisi allergia tugevusest ning ohust tema elule isegi välisel kokkupuutel pähklitega, ei jäänud neil muud üle kui poiss lennukilt eemaldada.

Harf kabiinis

Ryanair on keelanud mitmeid suuri esemeid kabiini toomast näiteks nagu harf, kalastamisõng, lõuendid, golfikepid, surfilaud, lumelaud, suusad. Kui pead ilmtingimata oma harfi või õngega lendama pead selle lihtsalt suure pagasina ära andma.

Madu kabiinis

Paljusid loomi tohib sobivate lubadega lennutada ning paljusid neist võib isegi kabiini kaasa võtta. Paljud loomad võib endaga emotsionaalse toe eesmärgil kabiini tuua, kuid mõned loomad lihtsalt ei kvalifitseeru. Näiteks United Airlines lubab oma lendudele ahve ja koerasid, aga mitte madusid, tuhkruid ja ämblikke.