Vana kiirabiautoga mööda ilma reisiv mees on uus Instagrami hitt

Pärast lahkuminekut ei olnud Ianil enam kusagil elada ning seetõttu hankis ta endale kiirabiauto. Tal kulus kiirabiauto matkabussiks ümber ehitamiseks neli kuud ning lisaks kaks kuud, et kokku koguda kõik pikaks rändamiseks vajalik, vahendab The Sun.

Mees otsustas kiirabiauto kasuks pärast mootorratta õnnetuse tagajärjel tekkinud õlamurdu. Kui ta seal muda sees maas lamas, tuli talle mõte, et ta saaks pärast kodu kaotamist ehk kiirabiautos elada. Ta ütles, et oli varasemalt näinud internetiportaalis eBays vanu kiirabiautosid müügil ning nüüd otsustaski ühe endale muretseda. Ta leidis soodsa 94. aasta Fordi toodetud kiirabiauto, tegi oma panuse ja võitis oksjoni. Kui ta mõistis, et peab auto kättesaamiseks teise osariiki sõitma, tuli ta hoopis mõttele autoga ringi reisima hakata.

Ian on oma kiirabibussiga reisinud juba seitsmes erinevas riigis. Ta on lisanud katusele veemahutid, nii et nüüd on bussis ka soe dušš ja valamu. Lisaks on ta katusele pannud kunstmuru kuhu peale vajadusel oma telk panna.

Iani sõnul naudib ta oma vastleitud vabadust. Ta plaanis kuus kuud kestvat reisi, kuid tundub, et nüüd on see kujunemas kümne kuu pikkuseks seikluseks. Ta lisas, et kui tal oleks piisavalt raha ei lõpetaks ta ringi reisimist kunagi.