Google Maps paljastas Soomes õõvastava vaatepildi

Esimesel hetkel tundub, nagu oleks põld täis inimesi või isegi zombisid, kuid sisse suumides võib näha, et tegelikult on tegemist hernehirmutistega. Samas aga puudub esmapilgul igasugune loogiline seletus sellele, miks seal põllul neid nii palju peab olema.

/ Google maps

Tegemist on kunstiinstallatsiooniga, mille nimi on «The Silent People» ehk vaikivad inimesed, ja see asub Suomussalmis. TripAdvisor kirjutab, et tuhandepealine rahvamass kerkib mööduva reisija silme ette täiesti ootamatult. «Hommikuvalguses paistavad nad kurjakuulutavad.»

/ Google maps

Õlgedest inimesed valmistas kunstnik Reijo Kela ning hernehirmutisi on kokku peaaegu tuhat. Nad on seisnud seal väljal juba alates sügisest 1994. Kunstnik pole aga paljastanud, keda või mida vaikivad inimesed kujutavad. See jäägu juba iga vaataja enda otsustada.

/ Google maps

Installatsiooni saab näha aadressil Viitostie 547, 89600, Suomussalmi ning rohkem infot leiab Suomossalmi kodulehelt.