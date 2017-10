Reisimise tulevikuks saavad juturobotid ja liitreaalsus

Mõnes paigas on võimalik juttu puhuda Mildredi, Carla või Oscariga. Vaatamata sellele, et tegu ei ole päris inimestega, suudavad nad suurepäraselt vestlust arendada. Nende omanikeks on vastavalt Lufthansa, Avianca ja Air New Zealand, kes kõik üritavad tehisintellekti enda kasuks tööle panna, vahendab Independent.

Tehnoloogia kasutamise maht on jõudsalt tõusnud ning hiljutisest reisijate harjumuste uuringust selgus, et näost näkku reisile registreerimist toimub juba 46 protsenti vähem kui varem. Isegi oma kohvri lennukile saatmise eest vastutab nüüd juba 47 protsenti reisijaid, kuigi eelmisel aastal oli see näitaja veel vaid 31 protsenti. Samast uuringust selgus, et suur hulk inimesi oleksid nõus biomeetrilise passikontrolliga selle asemel, et päriselt mõnd dokumenti kaasas kanda ja ette näidata. See kõik on aga alles algus.

Tehisintellekt ja juturobot

Kuna 98 protsendil reisijatel on taskus ka mõni mobiilne vidin, on lennujaamadel praegu parim aeg rõhuda personaalsusele. Selleks et reisijatega ühendust saada, on järjest enam hakatud kasutama ka Facebooki Messengeri rakendust, mida enamik turiste nagunii kasutab.

Selle rakenduse abil saavad reisijad suhelda robotiga, kes jagab juhiseid ja annab vajalikku infot. «Reisijad saavad robotiga lihtsalt suhelda, saades pidevalt oma lendu puudutavate uuenduste kohta infot, lisaks ka eripakkumisi, graafikuid ja informatsiooni lennujaama parkimise kohta,» sõnas väidetavalt teenuse esimesena kasutusele võtnud Kreeka pealinna Ateena lennujaama infosüsteemide direktor George Demetriades.

Ka Saksamaal Frankfurdi lennujaamas saab rakenduse kaudu sõbraliku robotiga juttu teha. FRAnkyt kutsutakse sarmikaks tehisintellektiks, kes oskab otsida lende ja anda teateid lennuaegade muutumisest, ning kui temalt seda palutakse, soovitab ta hea meelega ka restorane ja kauplusi. Lisaks suudab FRAnky seletada, kuidas kasutada lennujaama tasuta internetivõrku.

Liitreaalsus on kohal

Liitreaalsust – seda, kui telefoniekraani või muu nutiseadme abil enda ümbrust vaadates ilmuvad ekraanile abistavad juhised või infokillud – on lennujaamades kasutatud juba 2011. aastast. Taani pealinna Kopenhaageni lennujaam oli esimene, kus selline süsteem kasutusele võeti, kuid toona ei olnud telefoni pidev vaatamine ja nii ringi kõndimine veel normiks, mistõttu ei kiirustanud teised lennujaamad liitreaalsust kasutama. Samuti takerdus liitreaalsuse kasutamise ühtlase telefoni- ja internetivõrgu puudumise taha. Nüüdseks on see probleem aga kadunud.

Suurbritannias Londonis Gatwicki lennujaamas on terminalidesse üles pandud rohkem kui 2000 patareidel töötavat masti, mis annavad edasi teejuhiseid terminalides navigeerimiseks. Sellega püütakse taas reisijate kogemust paremaks muuta ja kindlustada, et kõikidel turistidel oleks käepärast nende lendu puudutav kõige uuem informatsioon.

Robotid tulevad

Peale juturobotite, kellega saab suhelda mõne rakenduse vahendusel, on lennujaamades juba liikvel ka füüsilised robotid. Kate aitab reisijaid lennule registreerimisega – ta tunneb ära, millises terminali piirkonnas on parajasti kõige rohkem rahvast ootel, ja läheb sinna järjekordi lühendama. Seetõttu vähenevad ka ooteajad ja lennujaama läbimine muutub lihtsamaks.

Robot aitab lennule registreeruda. / Vida Press / Scanpix

Šveitsis Genfi lennujaamas võib kohata aga Leod, kes ootab reisijaid juba lennujaama ees. Autost välja astuvatel reisijatel on võimalik oma kohver asetada Leo pagasilindile ja skaneerida pardakaart selleks ettenähtud puldiga.

Seepeale prindib Leo välja pagasisildi, mille saab kohvrile kleepida. Siis sulgeb Leo ukse ja annab ka turistile kviitungi, mis kinnitab kohvri loovutamist. Seega kaob vajadus oma kohvrit mööda lennujaama ringi tirida, vaid Leo lahendab selle mure ise.