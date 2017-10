Reisi tasuta ja paranda maailma

Siin on ülevaade viiest levinumast vabatahtliku tööd vahendavast leheküljest, kust leiab endale sobiva nii üksikreisija, paar kui ka pere.

Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Euroopa Vabatahtlik Teenistus on suurepärane võimalus veeta 2-12 kuud ühes Euroopa riigis. Lennupiletid, elamiskulud ja taskuraha on kaetud Euroopa Liidu noorteprogrammi raames, nii et vabatahtlikule jääb vaid endale sobiva saatva ja vastuvõtva organisatsiooni leidmise vaev. Programmi miinuseks on vanusepiirang 17-30 aastat. Samuti saab Euroopa Vabatahtlikku Teenistust teha vaid üksinda (ilma kaaslase ja lasteta) ning kord elus.

Wwoof

Wwoof on hetkel kõige trendikam vabatahtliku töö liik, kuna pakub piisavalt vabadust ühest riigist teise reisida. Programm viib kokku vabatahtliku ja erinevad mahetalud üle terve maailma. Sina töötad ükskõik millises valitud talus (iga talu on erinev, võid töötada nii hobustega kui ka näiteks tomatikastjana) ja selle eest on sul kaetud majutus ja toit. Võid veeta nädala ühes, nädala teises talus ja sedasi reisida kasvõi ümber maailma. Mõned talud võtavad vastu ka paare ja peresid.

All Hands Volunteers

See programm pakub vabatahtlikku abi maailma eri paigus aset leidnud kriisiolukordade lahendamisel. Näiteks tõttavad All Hands vabatahtlikud appi orkaani ja maavärina kahjustuste likvideerimiseks või naftareostuse tõttu merelindude puhastamiseks. Programmi pikkus ei ole kindlalt piiritletud ning oleneb kokkuleppest organisatsiooniga. Vabatahtliku jaoks kaetakse kõik elamiskulud, kuid kohale peab ise saama. Sobilik nii üksirändajale kui paarile.

Go Overseas

Go Overseas ei saada küll ise vabatahtlikke kuhugi, kuid see-eest on nad kokku kogunud palju erinevaid programme. Siinses andmebaasis võib leida nii lühiajalisi kui pikki, täieliku kompensatsiooniga kui ka ise peale makstavaid programme. Valik on lai ning seetõttu peab otsija ise hoolas olema.

Helpstay

See lehekülg pakub põnevaid vabatahtliku programme eri maailma paigus. Enamasti on tööd vaja teha kuni 20 tundi nädalas. Kui teed endale 20 eurot maksva aasta aega kehtiva kasutajakonto, saad ligipääsu kõigile nende programmidele ning võid liikuda vabatahtlikku tööd tehes ühest riigist teise. Enamasti sobilik ka paaridele ja peredele.